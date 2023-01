Investiční společnost McWin sídlící v České republice koupila většinový podíl v německé firmě L'Osteria, která provozuje stejnojmenný řetězec restaurací s italskou kuchyní. Jak informovala agentura Reuters, transakce řetězec ohodnocuje na zhruba 400 milionů eur (téměř deset miliard korun).

Za McWin stojí zkušený manažer v gastronomii Henry McGovern, který založil společnost AmRest. Ta do střední Evropy přivedla fastfoodové značky jako Burger King, KFC, Pizza Hut či Starbucks. Americký manažer s titulem z prestižní Georgetownské univerzity zkraje 90. let přesídlil do Polska, kde se oženil a s rodinou se přesunul do Prahy. McGovern od roku 2019 buduje investiční skupinu McWin. Její sídlo je právě v české metropoli.