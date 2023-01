Skupina Prima spustí od středy 8. února vlastní internetovou streamovací službu Prima+. Obsah bude dostupný buď s reklamami, nebo za měsíční předplatné. Do obsahu pro Prima+ skupina během tří let do roku 2025 investuje jednu miliardu korun. Na úterní tiskové konferenci to uvedl generální ředitel Primy Marek Singer. Konkurentem bude zejména služba Voyo další tuzemské komerční televize Nova.

Připravovaná služba obsahuje vedle videoarchivu a živého vysílání i exkluzivní obsah Primy pod hlavičkou Prima+ originals. V současnosti má Prima vyrobených nebo ve výrobě 13 seriálů a celkem 28 projektů v předvýrobní fázi.

Prima+ bude dostupná v omezeném rozsahu bezplatně s reklamou, nebo v plné verzi včetně exkluzivního obsahu s polovičním rozsahem reklamy za 99 korun měsíčně nebo zcela bez reklamy za 149 korun měsíčně. Předplatné konkurenční Voyo od TV Nova vyjde na 159 korun za měsíc.

Počet tuzemských předplatitelů internetových streamovacích televizních služeb se loni meziročně zvýšil o přibližně půl milionu na zhruba 1,9 milionu Čechů. Nejoblíbenější streamovací službou je dlouhodobě Netflix, který ale lokální čísla nezveřejňuje. Tuzemská služba Voyo za poslední dva roky navýšila počet předplatitelů v ČR a na Slovensku o 340 tisíc na asi 400 tisíc, přičemž do roku 2026 chce mít platforma v obou zemích dohromady milion uživatelů. Dalšími zástupci na trhu jsou HBO Max nebo Disney+.