Krajský soud v Ostravě poslal ostravskou strojírenskou firmu Gearworks ze skupiny Witkowitz do úpadku. Insolvenčním správcem ustanovil společnost Langmeier & Co., insolvenční správci. Vyplývá to z usnesení zveřejněného v insolvenčním rejstříku.

Společnost Gearworks se zabývá především výrobou převodovek a ozubených kol. V roce 2021 měla obrat téměř 234 milionů korun, loni nepředpokládala jeho snížení. Firma má 124 zaměstnanců.

Firma na sebe insolvenční návrh podala na konci prosince sama. Uvedla v něm, že má více než 200 věřitelů, nedokáže závazkům vůči nim dostát ani pokrýt náklady na provoz závodu. Do problémů se dostala kvůli dopadům války na Ukrajině a zdražování energií.

Věřitelé, kteří tak zatím neučinili, mají dva měsíce na to, aby přihlásili své pohledávky. Přezkumné jednání a schůze věřitelů se budou konat v dubnu. Soud jmenoval prozatímní věřitelský výbor, v němž jsou společnosti Mostárna Lískovec, ŽĎAS a Raiffeisenbank. Pohledávky už přihlásilo 17 věřitelů.

Společnost Gearworks – tehdy ještě pod názvem Vítkovice Gearworks – už jednou v insolvenci byla. V úpadku skončila v roce 2016, když patřila do strojírenské skupiny Vítkovice Machinery Group ostravského podnikatele Jana Světlíka. Do problémů se dostala spolu s několika dalšími společnostmi z holdingu. Firma pak prošla reorganizací, novými majiteli se staly společnosti podnikatelů Alexeje Beljajeva a Martina Ulčáka. Následně se Gearworks staly součástí nové Ulčákovy skupiny Witkowitz.