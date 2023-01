Ještě zkraje loňského roku doznívala na nemovitostním trhu nákupní horečka. Češi se o byty přetahovali v aukcích a ceny mířily prudce vzhůru. Pak ale zájem ochladil růst úrokových sazeb a s tím související zdražení hypoték v kombinaci s příjmovými limity zavedenými Českou národní bankou. V současnosti, kdy zdražování a drahé energie znejišťují případné kupce, ceny realit klesají.

Libor Holub, ředitel sekce finanční stability v ČNB, realitní trh sleduje kvůli dopadům na banky a se svým týmem sestavuje prognózy dalšího vývoje. Podle té nejnovější by ceny českých bytů měly ve druhém čtvrtletí letošního roku být o pět procent nižší než loni na jaře. Výrazněji by už ale padat neměly. „Pro nás je důležité, že nedojde k propadu cen na trhu o 40 procent, jako kdysi v Irsku, kde to byl problém pro domácnosti, stát i banky. Tento scénář v žádném případě neuvidíme,“ říká Holub v rozhovoru pro HN.