Zaměstnanci jihokorejské továrny Nexen Tire u Žatce na Lounsku zahájili v úterý ráno neomezenou stávku. Jejím cílem je uzavření kolektivní smlouvy, v níž odbory žádají pro zaměstnance například zvýšení mezd. Stávka podle odborářů zastavila provoz továrny na pneumatiky. Ve firmě pracuje 1100 lidí. Zatímco odboráři odhadují denní ztráty firmy na 15 milionů korun, společnost podle písemného vyjádření pro MF Dnes až na 20 milionů korun denně. Odbory uvedly, že stávku podporuje většina zaměstnanců, aktivně se do ní zatím zapojilo přes 190 z nich.

Odboráři v továrně před rokem vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli postoji korejských vlastníků firmy ke kolektivnímu vyjednávání. Ke stávce přistoupili poté, co zaměstnavatel odmítl smlouvu zprostředkovatele, tedy kompromisní dohodu mezi oběma stranami.

Od úterního rána do továrny přicházeli zaměstnanci, někteří na dotaz novinářů potvrdili, že se stávkou souhlasí. Někteří ČTK řekli, že dnes nemají směnu, chtějí však stávku podpořit svou přítomností. Zhruba v 8:15 vyšla z továrny skupina pracovníků v reflexních vestách, měli řehtačky a píšťalky. Vedení firmy na dotazy ČTK dlouhodobě neodpovídá, také v úterý odmítli zástupci firmy s novináři přímo komunikovat.

„Právo na stávku má každý občan. Bohužel odbory nereagují na jednání s podnikem a vůbec nereflektují očekávání zaměstnanců. Odbory jsou vyzývány, aby se dostavily k jednacímu stolu a zahájily seriózní jednání,“ uvedl pro MF Dnes jednatel firmy Kim Soo Cheol. Odboráři zase tvrdí, že na poslední schůzce, která se uskutečnila v pondělí, vyjednávání odmítli zástupci firmy. „Byli jsme de facto vyvedeni,“ řekl v úterý novinářům předseda Odborového svazu KOVO Roman Ďurčo. Podle něj jde o typický přístup korejského managementu. „Přišla za námi personální ředitelka, která nám oznámila, že s námi odmítají jednat, přestože schůzka byla domluvena z jejich strany,“ dodal odborář. Bezúspěšná jednání trvají podle odborářů téměř čtyři roky.

Firma podle svého jednatele vyrábí 15 600 pneumatik denně. „Ztráta za zastavenou výrobu se dostane až na 20 milionů korun denně,“ vyčíslila společnost. Pokud by výroba kvůli stávce stála dlouho, ohrozí to plánované investice a nábor dalších pracovníků, uvedla. „Společnost i zaměstnanci utrpí obrovské škody,“ dodal Kim Soo Cheol.

V 8:55 se někteří stávkující zaměstnanci společně s odboráři vypravili do Prahy před korejské velvyslanectví. „Tam budeme demonstrovat za to, aby nám korejský diplomat pomohl v tom vyjednávání,“ uvedl Ďurčo.

Cílem stávky je uzavření kolektivní smlouvy na roky 2022 a 2023. „Podle našich propočtů by měla být ztráta (firmy) kolem 15 milionů (korun) denně. My jednáme o nárůstu kolem 30 až 50 milionů korun, takže se dá spočítat, kdy se jim to přestane vyplácet,“ řekl Ďurčo na dotaz ČTK.

Mezi požadavky odborů vycházející z kolektivní smlouvy patří mimo jiné zvýšení mezd o 8,3 procenta, dvacetiprocentní příplatek za noční směnu a víkendy nebo dvě koruny navíc k hodinové sazbě směnařů, uvedli už dříve odboráři. Velké části pracovníků se podle nich nezvýšily mzdy od roku 2018. Nástupní mzda operátora výroby podle odborářů činí 22 700 korun. Průměrnou mzdu zaměstnanců firma neuvádí.

V době stávky nemohou ze zákona aktivně zapojení zaměstnanci pobírat plat, budou se však střídat a podle šéfa odborové organizace firmy Pavla Rohela tak prozatím budou pracovníci ve stávce maximálně dva dny. „Další dny máme zajištěny tak, aby byla vždycky z určité části fabrika zastavená,“ sdělil k dalšímu postupu Rohel, který ale celou strategii stávky nechtěl prozradit. Zastaveny jsou klíčové procesy pro finální výrobek, uvedly odbory.

Společnost Nexen Tire vyrábí pneumatiky pro osobní a lehká užitková auta. Firma s jihokorejským majitelem sídlí v Bitozevsi na Lounsku, v průmyslové zóně Triangle. Jde o největšího investora v této zóně na hranici Žatecka, Chomutovska a Mostecka. Továrna Nexen tam stojí od roku 2017. Společnost Nexen má další továrny v Jižní Koreji a v Číně. Kapacita podniku je až 11 milionů pneumatik ročně. V roce 2021 společnost vykázala zisk po zdanění přes 709 milionů korun, o rok dříve byla ve ztrátě 1,4 miliardy korun.