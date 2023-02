Evropský parlament v úterý schválil to, čeho se byznys navázaný na český autoland i domácí řidiči obávají. Od roku 2035 se v zemích Evropské unie budou vyrábět nová auta a dodávky výhradně s nulovými emisemi. Na pořízení nového auta jezdícího na klasický benzin nebo naftu tak mají řidiči necelých dvanáct let, následně si koupí takové auto pouze ojeté.

Nejde přitom o přímý zákaz spalovacích motorů. Výroba vozů na klasická paliva by ale měla kvůli výraznějšímu zpoplatnění produkovaných emisí podražit natolik, že už se výrobcům nevyplatí je ve velkém vyrábět. Aby se od roku 2035 v evropských továrnách vyráběly především elektromobily, a z klasických aut se staly pouze „sběratelské kusy“, musí opatření schválit ještě Rada EU zastupující členské státy. Ale po maratonu vyjednávání a politické shodě na evropské půdě to bude víceméně formalita. Pro spalovací motory to však ještě nemusí být konečná.