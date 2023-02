Kombinace inflace a chmurných nálad vymazala útraty Čechů. Loni v prosinci poklesly útraty za potraviny nejvíce v historii měření a o moc lépe na tom nebyly ani celkové maloobchodní tržby (pokles o 7,3 procenta). To táhlo ekonomiku dolů, i když nezaměstnanost nijak výrazně neroste a české firmy na rozdíl od doby po výbuchu finanční krize v roce 2008 nepřestávají investovat.

Vypadá to ale, že se nálada lidí začíná lepšit a nakonec se můžeme dočkat pozitivního překvapení ve výkonu ekonomiky na celý letošek. „Ještě v závěru loňského roku se očekávalo, že USA i eurozóna půjdou do recese, ale data jsou stále lepší a například v USA původně nejočekávanější recese možná vůbec nebude. Zároveň poklesly ceny energií, což jsou dobré zprávy pro českou ekonomiku i průmysl. Hlavní faktor, který táhne naši ekonomiku dolů, je spotřeba domácností,“ řekl v rozhovoru pro HN tento týden hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.

Bylo to ještě před tím, než v pátek statistický úřad oznámil nová data spotřebitelské důvěry za únor. Ta podruhé v řadě výrazně vyrostla (po lednu, kdy poskočila o 7,4 bodu, což byl druhý nejvyšší meziměsíční nárůst v historii sledování, si připsala v únoru téměř pět bodů a vrátila se na předválečnou úroveň). Spotřebitelská důvěra se tak vzdaluje svému dnu z roku 2012, kdy byli Češi podle zkoumání Gallupova institutu navíc druhým nejvíce pesimistickým národem na světě. Předběhlo je jen Řecko, které se tehdy trápilo s dluhovou krizí. Teď to vypadá, že inflace sice bolí, ale stabilizované ceny energií, nevyprázdněné zásobníky plynu, stabilní práce a blížící se jaro začaly účinkovat i na jinak permanentně naštvané Čechy.

To je dobrá zpráva pro českou ekonomiku a potvrzují ji i lidé z byznysu, kteří jsou na útraty přímo navázáni. „Meziročně jsme viděli v lednu nárůst tržeb na stejných prodejnách, i když prosinec byl naopak horší,“ říká Jan Hummel, zakladatel sítě Fruitisimo, jenž také nepropadá chmurám a naopak rozjel velkou expanzi na Západ. Výpadek covidových příjmů přežil s pomocí peněz od miliardářů Ondřeje Fryce a Petra Borkovce, doma si s manželkou pořídili čtvrtou dceru a letos chce svou značku rozšířit do Německa, Rakouska a Polska. Pomůže mu v tom nová investice od Jana Sýkory z Woodů.

Pokud je vám to málo a potřebujete ještě více optimistického čtení, projděte si článek Tomáše Sedláčka o tom, jak jsme v ekonomice předběhli Japonsko i Izrael a rychle doháníme Itálii. Na číslech a bez příkras dobře postavený příběh o tom, že se v Česku máme dobře, i když si to často nemyslíme. Přeji hezký víkend a hlavu vzhůru!

Výběr týdne

Nová firma na pražské burze

U vzniku mmcité stál v roce 1994 průmyslový designér David Karásek. V současnosti je i hlavním akcionářem s podílem 92 procent. Jak řekl HN, plánuje nabídnout investorům asi třetinu firmy ve formě nově vydaných akcií a získat tak pro rozvoj dalšího byznysu minimálně 160 milionů korun.

Jak si vyjednat lepší sazbu hypotéky

HN ve spolupráci s hypotečními specialisty a bankéři sepsaly několik rad a tipů, jak postupovat, aby byly měsíční splátky hypotéky co nejnižší.

Aleš Michl a bezpečnostní prověrka

Posledních dvacet let Českou národní banku vždy vedli guvernéři s nejvyšší bezpečnostní prověrkou. Všichni ji získali během několika málo měsíců. Nový guvernér ČNB Aleš Michl však na výsledek prověrky, která opravňuje k přístupu k přísně tajným informacím, čeká už tři čtvrtě roku. Co všechno to znamená, analyzovali reportéři Marek Miler a Luděk Vainert.

Gigafactory CZ – rozhodnutí se blíží

Už více než rok mělo být jasné, v jaké středoevropské zemi vyroste gigafactory, tedy továrna na baterie, od koncernu Volkswagen. Koncern se stále rozhoduje mezi Českem, Polskem a Maďarskem, přičemž v Česku přichází v úvahu pouze areál záložního armádního letiště v Líních u Plzně. Termín je prý na spadnutí.

Nový spolumajitel Fruitisima

Jan Hummel přibral čtvrtého velkého akcionáře do své sítě ovocných barů. Zároveň tento týden otevřel druhou pobočku v Německu a plánuje další dvě země.

Kauza podvedených sportovců a techničáků pokračuje

Berou jim auta a padají první trestní oznámení. Vše začalo sebevraždou Karla Kloudy, který vlastnil společnost KK AUTOInvest. Barvité čtení od Pavla P. Novotného a Michaela Mareše.

Může za rozbité kotle francouzský zemní plyn?

Napínavé pátrání reportéra Jana Brože po důvodech častějších poruch plynových kotlů. Vypadá to na plyn, který se u nás dosud nespaloval.

PPF a Berlusconi spolu v ProSieben

PPF koupila podíl 9,1 procenta ve firmě ProSiebenSat 1 Media, druhém největším provozovateli televizního byznysu v Německu. Podíl má tržní hodnotu 200 milionů eur, tedy asi 4,7 miliardy korun.

500 procent nárůst prodejů Tesel v Česku

Tolik elektroaut, kolik loni Tesla v Česku prodala za první tři měsíce roku, letos stihla za leden. Ten přitom pro vozy od firmy Elona Muska nebývá zrovna úspěšným obdobím. Letošních 48 prodaných nových aut představuje 500procentní navýšení oproti loňskému lednu.