Francouzská technologická firma Atos, která kvůli ztrátám zahájila loni v červnu restrukturalizaci, jedná s českým podnikatelem Danielem Křetínským, který by mohl převzít její divizi Tech Foundations. Informoval o tom ve středu list Le Monde, v němž český miliardář drží menšinový podíl. Zúčastněné strany se k věci odmítly vyjádřit. Francouzský list připomíná, že by to bylo poprvé, co by Křetínský vstoupil do sektoru IT služeb.

Atos dále vede rozhovory mimo jiné s evropskou leteckou skupinou Airbus. Evropský výrobce letadel projevil zájem o odkoupení podílu 29,9 procenta v divizi Evidian, která se má brzy od Atosu oddělit. Soustředí se na kybernetickou bezpečnost a superpočítače.

„Vedení společnosti Atos nejedná pouze s Airbusem. Podle našich informací vedení jedná také s Danielem Křetínským..., který se zase zajímá o divizi IT služeb skupiny Tech Foundations,“ napsal Le Monde.

V říjnu Atos uvedl, že ho ohledně koupě společnosti Tech Foundations oslovilo několik zájemců. Dotyčná divize se zabývá mimo jiné datovými centry či outsourcingem podnikových procesů.

Křetínský za zhruba deset let vybudoval jednu z největších evropských energetických skupin. Nyní své aktivity diverzifikuje, hledá proto investice v maloobchodě, médiích a v dalších oblastech.

Ve Francii český miliardář vybudoval desetiprocentní podíl ve skupině supermarketů Casino prostřednictvím holdingu VESA, který ovládá se svým obchodním partnerem Patrikem Tkáčem. Křetínský má také menšinový podíl ve francouzských novinách Le Monde a prostřednictvím holdingu Czech Media Investment (CMI) vlastní také několik francouzských tiskových titulů, jako je Elle, Tele7 Jours a zpravodajský magazín Marianne.

Minulý týden prudce vzrostly akcie francouzského maloobchodního řetězce Fnac Darty poté, co se v médiích objevila zpráva, že se Křetínský chystá koupit kontrolní podíl ve společnosti.