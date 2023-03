Ač jsou vystavěné před desítkami let, domy v pražské Bubenči rozhodně nepůsobí zašlým dojmem. Opravené fasády, nová okna a udržované balkony jsou tu samozřejmostí. Budova na rohu Kyjevské ulice se zmíněnému vzoru vymyká. Oprýskaná a zanedbaná stavba působí, jako by ji tu někdo zapomněl. A vlastně ano. Dům podle katastru nemovitostí vlastní jistý Alois Havlík. To jsou veškeré dostupné informace o majiteli, které je možné z veřejných údajů zjistit. Adresa? Neznámá. Není ani jasné, zda muž ještě žije.

