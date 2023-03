O víkendu se pořádá v Ostravě jeden z největších turnajů ve smíšených bojových uměních (MMA) v Evropě vůbec. Turnaj s názvem Tipsport Gamechanger startuje jakousi evropskou ligu mistrů v bojových sportech a československému Oktagonu má přinést skutečný byznysový i sportovní průlom.

„Vítěz získá vůbec nejvyšší výhru v historii tuzemského sportu. Posbírali jsme po Evropě to nejlepší, co se dalo. Pro naši organizaci je to doslova game changer,“ říká „mozek“ Oktagonu a jeden ze zakladatelů Pavol Neruda. Druhý z majitelů a duchovních otců projektu Ondřej Novotný aktuálně natáčí druhou řadu populární reality show Survivor v Karibiku.