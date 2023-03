Před třemi lety převzal vystudovaný právník a zkušený manažer André Marinus de Ruyter vedení energetické firmy Eskom. V šedesátimilionové Jihoafrické republice (JAR) má tato státní firma prakticky monopol na výrobu a distribuci elektřiny. Obří gigant se ale stal „dojnou krávou“ pro místní politiky a rájem neprůhledných obchodů, které se de Ruyter pokoušel zastavit. Loni v prosinci se ale 52letému řediteli najednou v kanceláři udělalo špatně.

Po vypití kávy se mu začala točit hlava, a přestože od prosince 2019 řídí energetickou firmu, měl načas problém chápat, co je to elektrárna. Po převezení do nemocnice lékaři zjistili, že vypitá káva obsahovala jedovatý kyanid a karcinogenní arsenitan sodný. De Ruyter přežil hlavně proto, že mu doktor v nemocnici do těla rychle napumpoval sloučeninu vitaminu B, na niž se kyanid váže.