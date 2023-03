Jádru se dostane téměř stejného postavení jako obnovitelným zdrojům. Počítá se s tím v návrhu na novou podobu trhu s elektřinou v EU do příštích let, který připravuje Evropská komise. Podle zatím nehotové verze, kterou mají HN v dispozici, budou mít reaktory nárok na veřejnou podporu stejně jako elektrárny na obnovitelné zdroje. Pro Česko, které počítá s výstavbou nových bloků, je to důležitá zpráva.

Návrh celkově nejde proti trhu a nezavádí žádná revoluční opatření. Potvrzuje se, že půjde spíše o drobnější úpravy a novinky. Brusel například zavádí možnost zastropování cen elektřiny i do budoucnosti a posiluje práva zákazníků vůči energetickým firmám.

Česko proto bude s návrhem podle informací HN spíše spokojeno. Dokument je ale na řadě míst příliš vágní a chybí jasné definice pojmů a uvedených čísel, upozornily zdroje HN. O těchto věcech se bude ještě vyjednávat.

Komise oficiálně zveřejní návrh příští týden. Tady jsou jeho hlavní body.