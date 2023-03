Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová kralovala v Aare i slalomu a 87. vítězstvím ve Světovém poháru překonala rekord domácí legendy Ingemara Stenmarka. V pátečním obřím slalomu ve Švédsku počet jeho výher vyrovnala a dnes se v čele historické tabulky od Stenmarka osamostatnila. Konkurenci opět deklasovala, na nejbližší soupeřku měla téměř sekundový náskok.

Historii v pohárovém seriálu rodačka z Vailu Shiffrinová přepsala dva dny před 28. narozeninami. Ve slalomu v Aare vybojovala v této sezoně již třináctý triumf v SP. Obrovský náskok měla už po prvním kole a druhé Švýcarce Wendy Holdenerové v součtu nadělila 92 setin. Na stupně vítězů je doprovodila domácí Švédka Anna Swennová-Larssonová. Česká reprezentantka Martina Dubovská obsadila 16. místo.

Šestašedesátiletý Stenmark, jenž na sjezdovkách zářil v 70. a 80. letech, už dříve řekl, že je Shiffriová mnohem lepší, než byl on sám. Jeho rekordní bilanci dorovnala a během necelých 24 hodin i překonala v jeho rodné zemi. „Je fajn dneska zase závodit. Po tak neuvěřitelném dni, jako byl včera, necítím žádný tlak,“ řekla hvězdná Američanka po prvním kole.

Ve druhém si bezpečně dojela pro další prvenství. „Nejlepší pocit je jet si druhou jízdu, když máte náskok a chcete být chytří, ale i rychlí, svůj vlastní závod. A přesně to jsem udělala. Je to úžasné,“ řekla Shiffrinová. V cíli ji čekalo překvapení. „Jsou tady brácha a švagrová, nevěděla jsem, že přijedou. Proto je to tak výjimečné,“ uvedla s úsměvem lyžařka, jež se před třemi lety musela vyrovnat s tragickým úmrtím otce. Doprovází ji proto jen matka a zároveň trenérka Eileen.

Z 87 triumfů v SP má Shiffrinová 53 ze slalomů a další může přidat ještě v této sezoně. Absolvovat by měla za týden ve finále v Andoře tři závody. Velký křišťálový glóbus (celkově pátý) i oba malé za točivé disciplíny už jisté má. Ten slalomářský si zajistila předčasně v lednovém závodu ve Špindlerově Mlýně.