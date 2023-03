Nervozita mezi investory, kterou spustil pád americké Silicon Valley Bank, se ve středu přesunula do Evropy. Pod prodejní tlak se dostala hlavně druhá největší švýcarská banka Credit Suisse, která tento týden řeší nedostatky ve svých finančních výkazech. Její akcie se propadly v jednu chvíli až o devětadvacet procent. Byla to reakce na prohlášení největšího akcionáře, Saudi National Bank, který vyloučil, že by byl ochoten poskytnout další kapitál na posílení stability tohoto tradičního švýcarského bankovního domu.

Akcie Credit Suisse ztratily v odpoledním obchodování asi 28 procent a ocitly se na historickém minimu 1,62 švýcarského franku. Banky v evropském indexu Stoxx 600 pak oslabily až o šest procent.