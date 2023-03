Ačkoliv evropské realitní fondy mají bolehlav z vysokých úroků na trhu a klesajících cen nemovitostí, Milan Kratina, duchovní otec a spolumajitel průmyslového realitního obra Accolade, zatím mluví o štěstí. Skupině, která patří k největším majitelům průmyslových hal v Evropě, se daří i v této složité situaci na trhu zvedat nájmy – a tím vykrývat zvýšené náklady na výstavbu i provoz hal. V loňském roce investorům jejich fond Accolade Industrial Fund přinesl zhodnocení 9,3 procenta v eurech, v korunách pak 8,49 procenta. A spolumajitel Accolade věří, že i za letošní rok to bude výrazně nad slibovaných sedm procent.

Kratina, který ovládá Accolade Holding společně se svým byznysovým souputníkem, olomouckým zemědělským magnátem Zdeňkem Šoustalem, zároveň nechce zpomalovat ani v budování nových areálů v Česku či v západní Evropě. Skupina Accolade má velké plány ve Španělsku, kde aktuálně dotáhla obří obchod s nábytkářskou společností Jysk. Známý řetězec si zde od Kratiny a spol. pronajal celý rozsáhlý komplex ve Valencii. A výstavbu chystá i v dalších velkých španělských městech.

Kromě toho Kratina letos slibuje vstup do dalších dvou zemí. Aktuálně působí v šesti státech, kde vlastní 51 industriálních parků s celkovou hodnotou přes 1,5 miliardy eur. K dnešnímu dni skupina dokončila 2,8 milionu metrů čtverečních hal, většinou pro e-commerce a průmyslové firmy, a dalších 7,7 milionu metrů má ve výstavbě.

Kratina se jakožto vášnivý fotbalista v minulosti rovněž angažoval v iniciativě F-evoluce, která volala po systémových změnách v českém fotbale. S výsledky ale spokojený není. Vedení svazu podle něj nejpopulárnější tuzemský sport nikam neposouvá. Ačkoliv se jeho jméno loni objevovalo v rámci spekulací o možném novém majiteli plzeňské Viktorky, sám podobné úvahy vyvrací. Následovat svého konkurenta z trhu průmyslových nemovitostí Petra Dědka, který skrze vlastnictví pardubického Dynama ovlivňuje dění v českém hokeji, prý nehodlá.

V loňském roce začala po velkém růstu za covidu zpomalovat e-commerce. Jak se to projevilo u vás?

Naší výhodou je, že v portfoliu máme opravdu velké e-commerce společnosti, které i dnes stále expandují. Buď staví, nebo si pronajímají nové haly, a to za výrazně vyšší nájem než dříve. Je březen 2023 a my nemáme jediného nájemce, který by měl potíže.