Skupina předních amerických bank se dohodla na podpoře regionálního finančního ústavu First Republic Bank prostřednictvím dodatečné likvidity v hodnotě 30 miliard dolarů (téměř 680 miliard korun). Ve čtvrtek o tom ve společném prohlášení informovaly americké úřady, včetně ministerstva financí, centrální banky Fed či Federální společnosti pro pojištění vkladů (FDIC).

Děje se tak proto, že kalifornská banka First Republic se dostala pod tlak v důsledku nedávného kolapsu amerických finančních ústavů Silicon Valley Bank (SVB) a Signature Bank. Podle tiskové zprávy vloží peníze do firmy First Republic celkem 11 velkých amerických bank, včetně gigantů jako JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup nebo Wells Fargo.

„Tento krok největších amerických bank odráží jejich důvěru ve First Republic a v banky všech velikostí,“ uvedly v tiskové zprávě. „Regionální, střední a malé banky mají zásadní význam pro zdraví a fungování našeho finančního systému,“ dodaly.

Americké úřady se rozhodly vyslat jasný signál veřejnosti a finančnímu sektoru poté, co se ukázalo, že First Republic tento týden čelila velkému odlivu klientských vkladů. Ještě v pondělí sice generální ředitel banky James H. Herbert II pro americký server CNBC uvedl, že banka nezaznamenává nějak výrazný odliv peněz z účtů. O tři dny později ale banka vydala tiskové prohlášení, ve kterém přiznala, že „trpěla“ každodenními odlivy vkladů. Konkrétní čísla anebo časový rámec nespecifikovala a uvedla, že tempo odlivu peněz zpomaluje, napsal americký deník The New York Times.

Lidé a firmy se báli o své finanční prostředky. Spekulovalo se totiž, že by banka mohla mít podobné problémy s likviditou jako zkrachovalé Silicon Valley Bank (SVB) a Signature bank. First Republic je přitom co do objemu spravovaných aktiv ještě větším bankovním domem než SVB a celkově jde z tohoto pohledu o 14. největší banku v USA.

Obavy o vklady panovaly zejména mezi velkými firmami. Jejich úložky v bance jsou totiž mnohem větší, než jaká je hranice pro pojištění vkladů v USA – úložky jsou pojištěny maximálně do 250 tisíc dolarů.

Kolaps bank SVB a Signature v posledních dnech vyvolal obavy ohledně zdraví bankovního sektoru ve Spojených státech. Americká ministryně financí Janet Yellenová v pátek nicméně uvedla, že americký bankovní systém zůstává v dobrém stavu a že Američané se nemusí obávat o své bankovní vklady. Zpočátku týdne s podobným prohlášením vystoupil i americký prezident Joe Biden.

„Vláda podnikla rozhodné a rázné kroky k posílení důvěry veřejnosti (v americký bankovní systém),“ řekla Yellenová finančnímu výboru amerického Senátu. „Mohu členy výboru ujistit, že náš bankovní systém zůstává zdravý a že Američané si mohou být jisti, že jejich vklady jim v případě potřeby budou k dispozici,“ dodala.