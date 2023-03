Uplynulý týden byla velká jízda. A ne proto, že polovina Prahy, celé Brno a několik dalších okresů měly jarní prázdniny. Na trzích krachovaly banky, strach se přeléval mezi kontinenty. Akcie, dluhopisy či kryptoměny byly docela na houpačce. Na tom všem se dalo dost prodělat, ale i vydělat.

A i proto, že řada lidí byla „na prázdninách“, pojďme si projít, co nám týden turbulencí a rychlého vývoje na trzích zatím ukázal:

1) SVB není Lehman Brothers

Nervozita na trzích začala pády tří amerických bank v čele se Silicon Valley Bank. Ta byla 16. největší bankou v zemi a řekněme dvorním finančním ústavem pro start-upy a technologické firmy. Ohlášení jejích problémů vyvolalo vzpomínky na krach Lehman Brothers, symbol finanční krize z roku 2008. Ale situace je přece jen rozdílná, jak upozorňuje ve svém komentáři Václav Podzimek z investičního fondu Alethes. Už jen tím, že tehdy byla problémem ekonomiky klesající poptávka, poslední dva roky spíše zažíváme v některých odvětvích až šokovou poptávku, což je jeden z důvodů vysoké inflace. Zároveň Lehmani zjednodušeně řečeno investovali do velmi rizikových produktů, zatímco SVB doplatila na investici do konzervativních státních dluhopisů. Proč ty jsou problémem? SVB je klasická banka, vklady klientů použije na úvěry, případně je zhodnotí jiným způsobem. A pro SVB se fatálním stal obrovský příliv peněz do technologických firem v posledních letech. Ty skončily na účtech právě SVB. Problém pro banku bylo, kam vklady dát, aby vydělala. Firmy s přebytky na účtech si moc nepůjčovaly, a tak SVB investovala. Tedy ještě mohla vyhlásit stop stav na náběr vkladů, ale to žádný obchodník (nejen) v bance neudělá. SVB pak nakoupila různé věci, třeba zmíněné státní dluhopisy. Problém ale nastane, když technologické firmy začnou vybírat vklady, zatímco banka je „zablokovaná“ v několikaletých finančních instrumentech.

2) Zachraňovat se bude

Centrální banky lijí na trh obrovské sumy, aby bankám ulehčily situaci. V USA úřady převzaly kontrolu například nad SVB, švýcarská Credit Suisse, která se stala hlavním symbolem přelití nervozity z USA do Evropy, dostala injekci od tamní centrální banky. Co je zajímavé, nejsou to jen centrální banky, kdo do zasažených finančních institucí pumpuje peníze. Ale i samotné komerční banky. Neobvyklým krokem je dohoda 11 velkých amerických bank na podpoře kalifornského finančního ústavu First Republic.

3) Nejsme u konce

Ačkoliv páteční obchodování (aspoň od rána do odpoledne středoevropského času) bylo klidné, podle expertů nejsme u konce – přijdou další krachy. Nervozita stále panuje, jakákoliv negativní informace o problémech kterékoliv finanční instituce může způsobit další pád akcií. A i celých bank. Jak ukazuje poslední týden, v době internetového bankovnictví může při ztrátě důvěry padnout jakákoliv banka během pár hodin. Vlastně máme nedávný případ i v Česku – česká tuzemská pobočka ruské Sberbank byla zdravou bankou, než na ni lidé po vypuknutí války na Ukrajině naběhli a chtěli vybrat své vklady.

4) Morální hazard

Celý týden debatují bankéři, ekonomové a investoři a přou se, která cesta se má zvolit. Zákon tvrdí, že při pádu finanční instituce mají vkladatelé garantovaných jen prvních 250 tisíc dolarů. Obdobně je to i v EU včetně Česka – 100 tisíc eur. USA se ale během pár desítek hodin rozhodly garantovat všechny vklady u padlých bank, což vyvolalo od jednoho tábora kritiku, že jde o takzvaný morální hazard. Jedním z kritiků je i investor Petr Pravda, rozhovor s ním si můžete přečíst zde. Tedy když banka vydělává, je to její zisk, když má problémy, zaplatí to daňoví poplatníci. Na druhou stranu, situaci na amerických trzích se podařilo zklidnit. Dalším problémem je, že z něčeho nestandardního se stává standard. Jako třeba kvantitativní uvolňování.

5) Lov zraněné zvěře

Celé dění ale bude mít jistě i své vítěze. Nejen investory na trzích, ale i banky, kterým se podaří ulovit za zvýhodněnou cenu oslabené konkurenty. Navíc k velkým bankám firmy přelévají své peníze.

6) Ještě těžší situace pro centrální banky

Ještě komplikovanější situaci než dosud mají centrální bankéři. Při snaze zkrotit vysokou inflaci zvyšují úrokové sazby. Každé takové zvýšení ale zároveň zhoršuje situaci bank a ohrožuje finanční stabilitu. „Je to docela prekérní situace, protože sazby jsou možná už příliš utažené pro finanční sektor, ale možná stále málo pro celou ekonomiku, aby inflace začala dostatečně rychle klesat,“ upozornil v anketě HN investor Jan Barta. Nicméně Evropská centrální banka zvýšila sazby o půl procentního bodu, jak se očekávalo ještě před více než týdnem. Vzkaz je jasný – boj s inflací je důležitější.

7) Koruna oslabuje

Problémy bank mají dopad i na českou korunu. Ta celý týden oslabuje, čemuž nahrálo i zvýšení sazeb ze strany ECB. A má oslabovat dál. ČNB ale silná koruna pomáhala přibrzďovat inflaci. Pokud koruna začne silněji oslabovat, přistoupí ČNB ke zvýšení sazeb?

8) Problém mohou mít i biotechnologie

Pád SVB zasáhl startupovou scénu, dotkl se i několika českých projektů, které v ní měly peníze. Ale dopad může být dlouhodobější. Podle expertů také zkomplikuje financování výzkumu nových léků a biotechnologií.

9) Krypto roste

Celý týden postupně roste cena hlavních kryptoměn. Za uplynulý týden cena bitcoinu vzrostla o 30 procent, ethereum o 20 procent. Jen pět ze stovky největších kryptoměn je za sedm dní v červených číslech.

Výběr týdne

Přes 700 fondů odkrylo akciové pozice

O které akcie má největší zájem 758 amerických hedgeových fondů? Najdete tady.

Rozhovor se šéfem VW

Všechno teď investujeme do elektromobility, měnit proto pravidla pro spalovací motory není fér, říká ve velkém rozhovoru pro HN šéf VW Thomas Schäfer.

Srovnání marží u zdražujících potravin

Kde si přidávají obchodníci a kde zpracovatelé? Hospodářské noviny připravily velké srovnání toho, jak výrazně se zdražovaly potraviny v jednotlivých částech dodavatelského řetězce a kdo se u jednotlivých produktů na inflační vlně svezl nejvíce.

Nová šéfka finanční správy: Konec „zaklekávání“ na firmy

Možná neuspěji, možná se historicky znemožním. Ale pokus zlepšit situaci v oboru, ve kterém se celý profesní život pohybuji, stojí za to, říká v rozhovoru pro HN Simona Hornochová. Od března převzala šéfování finanční správy, tedy zjednodušeně řešeno všech finančních úřadů v Česku. A je prvním člověkem v čele berní správy, který přichází zvenčí.

Strnad investuje do kamionů na vodík

CSG bude největší akcionář francouzské firmy Gaussin obchodované na burze Euronext. Gaussin na předminulém Dakaru poprvé přivezla vodíkový kamion.

Příliš míchání škodí

Jak Česko odradilo část spojenců v boji proti emisní normě Euro 7.

Lék na hubnutí vykoupili Američané

Američané vykoupili zázračný lék, po kterém hubnou i miliardáři. Češi si tak na něj musí počkat.

Nezvyklá rebelie ve světě talárů

První soudci se odhodlali k neobvyklému kroku. Neposlechli závazný názor Nejvyššího soudu, že právnické osoby, tedy firmy či spolky, nemají nárok na odškodné za nemajetkovou újmu, tedy například poškození jména. Než tak před více než rokem rozhodl, soudy nárok na omluvu a často i milionové odškodné běžně přiznávaly. A současná „rebelie“ může přimět nadřízené instituce, aby to zase povolily.

Největší český výrobce kol: Očekávání byla příliš velká, i tak ale porosteme

Pro největšího českého výrobce kol Bike Fun International byl loňský rok rekordní. Kopřivnická firma, pod kterou patří značky Superior, Rock Machine a Frappé, vyrobila i prodala kolem 190 tisíc kol za 2,5 miliardy korun. Letos to má být přes 200 tisíc kol, při objednávkách dílů ale kalkuloval ještě s větším číslem. Celý rozhovor najdete zde.

Závody soukromých firem o dobytí Měsíce

Na Měsíc letos zamíří hned tři soukromé společnosti, jejichž cílem je zvládnout přistání a doručit náklad nasmlouvaný s vesmírnými agenturami a dalšími soukromými firmami. Jde o milník, který lidstvu s využitím soukromého kapitálu zajistí znovudobytí Měsíce.

Marvel mají opět spasit superhrdinští Avengers

Marvelovské filmy natočené podle komiksů vydělávají ohromné množství peněz. Více než Star Wars, více než konkurence DC Comics, ačkoli ta má k dispozici populární postavy jako Supermana a Batmana. A má další velké plány, udržet dosavadní ziskovost je ale úkol extrémně obtížný.