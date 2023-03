Pád americké Silicon Valley Bank (SVB) znejistil investory po celém světě. Některým naskočila vzpomínka na počátky finanční krize v roce 2008. Na trzích se objevily obavy z dalších runů na banky, které by se mohly přelít i do Evropy. Právě tyto runy do velké míry přispěly k pádu SVB. K výběru peněz z SVB podněcoval své firmy i fond Founders Fund proslulého investora Petera Thiela, spoluzakladatele platební společnosti PayPal.

Fond den před krachem banky radil firmám ve svém portfoliu, aby z ní vybraly všechny své prostředky. Muselo jít přitom o vysoké částky, pojištění bankovních vkladů totiž sahá jen do výše 250 tisíc dolarů. Ve veřejném prostoru a na sociálních sítích pak byl samotný Thiel s podněcováním výběrů peněz z banky spojován a osočován z pořádání úmyslného runu na banku. Zatímco ale fond všechny své peníze z banky předem stáhl a to samé radil i firmám v portfoliu, jeho vlastník a dolarový miliardář Thiel své vlastní peníze v bance nechal.