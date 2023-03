Česko si bude v příštích týdnech o něco blíž s dvěma silnými asijskými zeměmi. Za týden se znovu otevře přímá letecká linka mezi Prahou a jihokorejským Soulem, zrušená na začátku covidové pandemie. A v červenci začne poprvé v historii přímé letecké spojení s Tchaj-wanem. Do obou těchto zemí míří tento týden velká politická a podnikatelská delegace vedená předsedkyní Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09). Se zhruba 150 členy na Tchaj-wanu to bude největší podnikatelská mise v této asijské zemi za třicet let historie Česka.

V době, kdy Evropa hledá, jak modernizovat domácí průmysl a snížit závislost na výrobě v autoritářské Číně, je to důležitý politický i praktický krok. Obě země mají technologie a firmy, které mají zájem o evropský trh a zároveň také hledají možnosti, jak snížit svoji závislost na čínském trhu.