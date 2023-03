Dopravní společnost RegioJet podnikatele Radima Jančury vyhrála jeden z největších letošních tendrů na železnici. Od roku 2026 bude patnáct let provozovat rychlíkovou linku mezi Prahou, Brnem či Jihlavou přes Havlíčkův Brod. Jančurova firma porazila v soutěži vyhlášené ministerstvem dopravy státní České dráhy, které na lince s označením R9 jezdí nyní. Firma a ministerstvo to oznámily v tiskových zprávách.

RegioJet uvedl, že za provoz linky požaduje od státu kompenzaci 4,94 miliardy korun, zatímco České dráhy chtěly skoro o miliardu více. Ministerstvo cenu neuvádí. Vítězný RegioJet přislíbil lepší dostupnost Jihlavy a nové rychlíkové soupravy s wi-fi připojením, prodejem občerstvení a bezbariérovým přístupem. Vlaky také podle smluvních podmínek budou schopné dosahovat rychlosti nejméně 200 kilometrů za hodinu. Je to proto, že jejich ekonomická životnost bude 30 let a taky by později mohly využívat i úseky vysokorychlostních tratí, například v části trasy mezi Prahou a Kolínem.

Přímý vlak z Prahy do Jihlavy pojede každé dvě hodiny, stejně tak přímý vlak z Prahy do Brna. Zvlášť u největšího města Vysočiny jde o výrazný posun v dostupnosti, protože z Prahy do Jihlavy nyní lidé jezdí s přestupem v Havlíčkově Brodě.

Stát si objednává provoz dálkových linek tam, kde by pro dopravce byly ztrátové bez příspěvku od státu. Ostatní dopravci na těchto trasách zpravidla nepůsobí, protože se jim to finančně nevyplácí. Výjimkou jsou některé koridorové tratě, například mezi Prahou a Ostravou, kde dopravci jezdí na vlastní komerční riziko. Provoz regionálních linek si u dopravců objednávají kraje.

Podle majitele RegioJetu Jančury je nová zakázka dalším krokem v expanzi firmy. První vlaky RegioJetu na lince R9 vyjedou v prosinci 2026. Podle firmy půjde o moderní nízkopodlažní jednotky polského výrobce Pesa, řekla mluvčí RegioJetu Alexandra Janoušek Kostřicová.

Ministerstvo ke smlouvě dodalo, že budou pořízena vozidla, která mají dlouhou odpisovou dobu. Smlouva navíc stanoví požadavek na převod vozidel na dalšího dopravce.

Soutěž byla vypsána v říjnu 2021 na základě pravidel EU, podle kterých stát může přímo zadávat jednotlivé tratě jen do konce roku 2023, poté už budou pouze vymezené výjimky. Ostatní tratě bude muset rozdělovat ve veřejných soutěžích. Pravidla by měla vést k postupné liberalizaci železniční dopravy v EU.

RegioJet patří k největším soukromým provozovatelům železniční a autobusové dopravy ve střední Evropě. Firma vznikla v roce 2009 jako dceřiná společnost Jančurovy Student Agency. Pravidelnou osobní železniční dopravu provozuje RegioJet od roku 2011.