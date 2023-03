Roky trvající spor o pravidla, podle kterých staví velké firmy i běžní lidé, je u konce. Poslanci schválili vládní úpravu nového stavebního zákona. Ten před dvěma lety prosadil kabinet hnutí ANO, současná vláda s tehdejší podobou ale nesouhlasila a změnila ji podle svých představ. I nadále by mělo platit, že stavebník má podat jen jednu žádost a výsledkem by mělo být jen jedno razítko. Stavební povolení tak mají lidé a firmy získat výrazně rychleji než dnes, kdy to v případě bytového domu trvá v průměru pět let, u dálnic dokonce více než deset let. Místo jednoho centrálního úřadu však i nadále budou žádosti vyřizovat stavební úřady v obcích.

Vláda se nakonec dohodla na podobě stavebního zákona také s opozicí. Ve sněmovně jej podpořila i hnutí ANO a SPD. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) proto věří, že základní principy, na nichž zákon stojí, přežijí i po dalších volbách. Novela, která by měla přispět k rychlejší výstavbě bytů i zásadní dopravní infrastruktury, má začít platit od ledna příštího roku. Musí ji ještě schválit senátoři a podepsat prezident.