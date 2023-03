Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans na Twitteru oznámil, že se Německo a Evropská komise dohodly ohledně konce vozů se spalovacími motory. Po roce 2035 bude dál možné nově registrovat vozy se spalovacími motory, pokud budou CO2 neutrální.

Německý ministr Volker Wissing na twitter napsal, že po roce 2035 bude dál možné nově registrovat vozy se spalovacími motory, pokud budou tankovat uhlíkově neutrální paliva.

Podle německého ministra dopravy se dohodu podařilo uzavřít v pátek večer. Předcházela tomu výměna dopisů mezi Berlínem a Bruselem. Německé ministerstvo dopravy ve čtvrtek večer poslalo do Bruselu rozhodující kompromisní návrh a podle informovaných zdrojů ho Evropská komise z velké části přijala, píše deník Süddeutsche Zeitung (SZ). O tom, že je dohoda s EK o možnosti využívat syntetická paliva neboli e-paliva pro spalovací motory i po roce 2035 na cestě, hovořil ve čtvrtek německý kancléř Olaf Scholz.

Klimaticky neutrální e-paliva by podle SZ měla mít svou vlastní kategorii vozidel. Měla by tak být začleněna do nového evropského nařízení.

O tom, že je dohoda s Evropskou komisí o možnosti využívat syntetická paliva pro spalovací motory i po roce 2035 na cestě, hovořil ve čtvrtek německý kancléř Olaf Scholz. Berlín začátkem března znovu otevřel pravidla dohodnutá v říjnu za českého předsednictví. Mají prakticky znemožnit prodej nových aut se spalovacími motory po roce 2035. Ta sice obsahovala výjimky pro využívání syntetických paliv, Německo však s jejich zněním nebylo spokojeno.

K jeho požadavkům se přidaly i další země jako Itálie, Polsko a Česko. Hlasy Německa a Itálie jsou přitom opravdu zásadní, jde o první a třetí největší ekonomiku EU.

Změny v uvažování členských států EU totiž dopadají především na plánování evropských automobilek. Podle Petra Knapa, partnera společnosti EY pro automobilový sektor, nabrala nervozita automobilek ohledně debaty o budoucnosti spalovacích motorů neobvyklých rozměrů.

Je proto podle něj na stole otázka, jestli stojí za to se křečovitě přizpůsobit a do roku 2035 udělat za každou cenu celý automobilový sektor elektrickým, nebo zákaz ještě trochu zmírnit. Navrhuje, aby se v Evropě mohla spolu s elektrickými auty prodávat i plug-in hybridní auta, jejichž vývoj by měl rok 2035 ukončit.