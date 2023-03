Šajch Džasim bin Hamad Sání podal novou nabídku na koupi fotbalového Manchesteru United. Podle serveru Sky Sports je syn bývalého katarského premiéra za slavný klub připraven zaplatit pět miliard liber.

Zájem o vítěze rekordních dvaceti anglických titulů má i finský podnikatel Thomas Zilliacus, upravenou nabídku podal také britský miliardář a zakladatel chemické firmy Ineos Jim Ratcliffe.

Majitelé United americká rodina Glazerů se klub rozhodla prodat v listopadu, sedmnáct let poté, co ho v roce 2005 koupila za 790 milionů liber. Od té doby v něm vydrželi i přes odpor fanoušků, kterým se nelíbilo vyvádění peněz z klubu nebo to, že majitelé podpořili neúspěšný projekt takzvané Superligy, kterým chtěly velkokluby konkurovat stávajícím soutěžím.

Američané se nyní rozhodli z klubu odejít mimo jiné proto, že do něj nechtěli dále investovat, například dávat peníze na přestavbu stadionu Old Trafford nebo vylepšení tréninkového hřiště. Nyní si manchesterského celku cení na pět až šest miliard liber.

Ratcliffe projevil o United zájem už v lednu, podle BBC však usiluje pouze o odkoupení podílu sourozenců Glazerových, který činí 69 procent. Šajch Džasim chce klub zcela ovládnout a usiluje o stoprocentní podíl.