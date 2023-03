Český výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV investuje zhruba půl miliardy korun do nové výrobní haly. Vyrůst má na firemním letišti v Krašovicích u Písku, píše web E15.cz. V současnosti vyrábí Primoco UAV v malé hale v pražském Radotíně šest dronů One 150 měsíčně. Do tří let chce firma produkci zečtyřnásobit.

Stavba nové výrobní haly na jihu Čech by mohla začít za dva až tři roky. Podnik právě dokončuje projekt a zažádá o stavební povolení. V letištním areálu má vzniknout výrobní hala, školicí středisko, prezentační místnosti a administrativní zázemí firmy.

„Výrobní kapacitu zvýšíme zhruba na 25 strojů měsíčně,“ řekl serveru E15.cz majitel firmy Ladislav Semetkovský. Toho, že by drony nešly na odbyt, se neobává. Potenciál vidí například ve využití bezpilotních prostředků při ochraně hranic. Bezpilotní monitoring ropovodů, plynovodů či hranic podle něj vyjde výrazně levněji než při nasazení vrtulníků s lidskou posádkou.

Primoco UAV exportuje veškeré své drony One 150 do Afriky, Asie, na Blízký východ, do Evropy a nově i do Střední a Jižní Ameriky. Letos chce firma uzavřít kontrakty na prodej letadel zhruba za jednu miliardu korun.

Společnost, s jejímiž akciemi se obchoduje na pražské burze, loni zvýšila tržby na 103 milionů korun z předloňských necelých 18 milionů. Zároveň se ze ztráty 28 milionů korun dostala do zisku téměř 30 milionů korun. Letos plánuje zvýšit tržby zhruba na půl miliardy korun.