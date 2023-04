Těsně před Vánocemi si české předsednictví Evropské unie připsalo nenápadný, přitom velký zářez: protlačilo dohodu o nařízení proti odlesňování a znehodnocování lesů.

Na první pohled to může vypadat jako další – trošku nudná – zelená proklamace, ale ve skutečnosti se promítne do života každého z nás. Protože každý z nás buď jí čokoládu, konzumuje maso, pije cappuccino, kupuje pneumatiky a kondomy, nebo minimálně používá papír, minimálně ten toaletní. Nařízení se totiž vztahuje na následující komodity: skot, kakao, káva, palma olejná, sója, kaučuk a dřevo, respektive na všechny výrobky z nich vyrobené.

V tomto textu se zaměříme na poslední zmíněnou komoditu – dřevo. Ale nejprve rychlé vysvětlení, o co v novém nařízení jde: aby mohl být výrobek uveden na trh EU nebo z něj vyvezen, musí splnit dvě podmínky. Dokázat, že je zaprvé legální a zadruhé že nezpůsobil odlesnění – tedy že nebyl vyprodukován na půdě, která byla po 31. prosinci 2020 vystavena odlesňování. Pro prodejce i producenty vzniká povinnost shromažďovat informace o svých dodavatelských řetězcích, provádět hodnocení rizik a v případě potřeby zavádět opatření ke zmírnění rizik.

To v praxi znamená zavést nové audity či satelitní monitoring a hospodářské subjekty, které nejsou malými nebo středními podniky, budou muset každoročně dělat reporting. Při porušení nového nařízení hrozí řada sankcí, od pokut přes konfiskaci produktu či výnosů jeho prodeje až po vyloučení z procesu zadávání veřejných zakázek.

Ačkoli zatím není jasné, jak se přesně upraví české právní předpisy, už teď zavládlo ve velké části dřevařského byznysu v Česku zděšení. „Samozřejmě to sledujeme s obavami. Nejednoznačnost, vytváření nových přesně nedefinovaných pojmů a možnost zneužití nás velmi znepokojuje,“ říká Jiří Svoboda, předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů.

„V tuhle chvíli ještě nevíme, jak si to státní správa představuje. Každopádně to podle obsahu regulativu vypadá, že bychom měli mít rodný list ke každému stromu, který se vytěží,“ přidává se Tomáš Pařík, předseda představenstva ve společnosti Wood & Paper, podle něhož jdeme s dělem na vrabce.

Čeští producenti, kterých se nařízení týká, se shodují, že je správným krokem vpřed, ale v globálním měřítku vyřeší málo. „Evropský trh zdaleka není hlavním odbytištěm např. brazilské produkce. Pokud se ostatní zákazníci Brazílie nezasadí o záchranu lesů, dopad evropského nařízení zůstane omezený,“ podotýká Tomáš Lesa ze společnosti MP Krásno.

Aktivistům to však radost z nového nařízení EU nekazí. „Je jisté, že tento zákon umlčí mnohé motorové pily v pralesech a zastaví společnosti, které profitují z odlesňování,“ prohlásil Jan Freidinger z Greenpeace.

Zvýšená administrativa se dost pravděpodobně promítne do konečné cenovky pro spotřebitele. Cena dřeva už je přitom dost vysoko, loni se na rekordní částky dostala kvůli snížení těžby po ústupu kůrovcové kalamity – poptávka přitom zůstala vysoká.

„Bude to další z iks administrativních opatření, která zvýší náklady pro celý výrobní řetězec,“ tvrdí Pařík. Cenové dopady připouští i Svoboda: „Jak konkrétně, to lze v tomto okamžiku obtížně odhadovat, protože bude nakonec velmi záležet na implementaci do národní legislativy. Zkušenosti z minulých let nás však nenechávají na pochybách, že budeme při implementaci přísnější, než po nás komise požaduje.“

Podle Paříka je nyní nejdůležitější otázka, jak hluboko nařízení půjde. „Jestli to bude až k jednotlivé kládě, což zatím tak vypadá, nebo aspoň těžební plocha. Pokud se to dovede do extrému, tak je to neudržitelná administrativa. Se ucertifikujeme, skoro nic dalšího dělat nebudeme.“ Dřevo používané v EU už totiž dva systémy svojí certifikace má.

Ohledně struktury vykazování i uspořádání úřadů, které budou mít na starosti kontrolu dokumentů jednotlivých produktů, zatím panuje nejistota. Ministerstvo zemědělství se snaží starosti byznysmenů mírnit. „Od začátku jsme si kladli za cíl, aby nařízení nalezlo rovnováhu mezi realizací stanoveného cíle a zátěží na obchodníky s danými komoditami, aby tato zátěž nebyla neúměrná,“ napsalo ministerstvo ve vyjádření pro HN a zmínilo úlevy pro malé a střední podniky.

Na otázku, jestli ty velké budou opravdu muset dokazovat původ dřeva až k jednotlivé kládě, dalo ministerstvo klasicky neurčitou úřednickou odpověď: „Dosledovatelnost má být prováděna s ohledem na jednotlivé plochy, což je základním kamenem geolokace vyplývající z nařízení.“

Jenže pozor! Dosledovatelnost se má zajistit i v případě „kompozitních produktů“. Takže třeba kávová směs nebo papírová buničina, která se vyrábí z mixu různých druhů stromů z různých lesů od různých dodavatelů z různých zemí? To bude teprve oříšek.

Tady ministerstvo odkazuje na tzv. systém náležité péče, což je zatím ne úplně jasná povinnost subjektů „posoudit, zda je riziko odlesňování a degradace lesů v rámci jejich obchodní činnosti zanedbatelné, či nikoliv“. Nejistota zůstává, ačkoli času zase tak moc ne.

V půlce dubna se o nařízení bude hlasovat na plénu Evropského parlamentu a je v podstatě dané, že projde. Ještě před létem by mělo začít platit, načež se rozběhne osmnáctiměsíční lhůta pro jeho začlenění do národní legislativy. „Subjekty by se tak tímto nařízením měly řídit nejdříve od konce roku 2024,“ tvrdí ministerstvo. „K tomuto datu by měly být upraveny české právní předpisy.“

