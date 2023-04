Firma Husky-KTW z Jindřichova Hradce ukončila provoz a propustí všech zhruba 150 zaměstnanců. ČTK to v pátek řekl starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár (ANO). Firma, která vyráběla hlavně formy na vstřikování plastů pro automobilový průmysl, neměla podle starosty dost zakázek. Konec provozu oznámila tento týden. Na propouštění z firmy upozornila Česká televize.

„Informaci jsme obdrželi ve středu, ne přímo od firmy, ale od zaměstnanců, že firma uzavřela provoz. Nemůžu říct, že by se k nim (firma k zaměstnancům) zachovala špatně, protože co mám informaci, tak do konce června by měli být na sto procentech (platu) a dostanou odstupné. Pro ekonomiku města je to ale špatná zpráva, že taková společnost, která zaměstnává poměrně značný počet lidí, uzavře provoz ze dne na den. Ve středu zaměstnancům oznámili, že ve čtvrtek už nemají chodit. Vypadá to, že poklesla poptávka po zboží. Co vím, už v minulosti zavřeli provozovnu, kterou měli v Rakousku,“ řekl ČTK starosta.

V roce 2021 měla firma Husky-KTW se sídlem v Dolní Pěně na Jindřichohradecku tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží 302,8 milionu, meziročně o pět procent vyšší. Předloni skončila v zisku po zdanění 11,1 milionu, meziročně vzrostl zhruba o půl milionu. Vyplývá to z výroční zprávy. Výsledky za loňský rok zatím společnost nezveřejnila. Loni plánovala obrat 300 milionů korun. Stoprocentním vlastníkem firmy je rakouská společnost Husky-KTW Gesmbh. Firma patří do koncernu Husky se sídlem v Kanadě a s evropskou centrálou v Lucembursku. Skupina vyrábí vstřikovací formy.

V Jindřichově Hradci žije téměř 22 tisíc lidí. Mezi větší zaměstnavatele tam patří třeba firma Pollmann CZ, která v Jindřichově Hradci vyrábí díly pro automobilový průmysl. Zaměstnává kolem 450 lidí. Ve městě působí i likérka Fruko-Schulz se zhruba 100 zaměstnanci.