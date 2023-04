Zlínská obuvnická firma Vasky koupila značku Botas, informoval výrobce ručně šitých kožených bot v tiskové zprávě. Cenu společnost nezveřejnila, podle odhadu HN šlo ale o sumu v řádech nízkých desítek milionů korun. Obuv pod názvem Botas se vyráběla ve Skutči na Chrudimsku od roku 1963. Firma je od letoška v likvidaci, podle vedení podniku za to mohlo zdražení energií a materiálů pro výrobu, výpadek exportu do Ruska a dalších teritorií kvůli válce na Ukrajině i nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.

Zakladatel zlínské společnosti Václav Staněk již dříve uvedl, že firma Vasky má o značku Botas zájem, připravila i akci s prodejem zlevněných párů svých bot a z výtěžku chtěla značku Botas koupit. Už koncem března přitom informoval, že se mu podařilo vybrat dostatek peněz, které podniku na akvizici chyběly. „I když českým internetem a médii projela vlna nejistoty, po celou dobu jsme jen řešili detaily obchodu. Důvěru, kterou do nás zákazníci vložili, jsme od začátku brali jako obrovský závazek,“ uvedl v dnešní tiskové zprávě společnosti Vasky Staněk. Podle spolumajitele Botasu Františka Nestávala však bylo zájemců více.

Domluva koupě trvala několik týdnů. Při tom vznikala nová kolekce ve spolupráci značek Vasky a Botas, která je ode dneška v prodeji. „Kolaborace bot Vasky a Botas zatím bude vznikat pod rukama ševců a šiček ve Zlíně. Zákazníci se mohou těšit na původní i redesignované modely botasek. Jelikož výroba v následujících měsících teprve započne, zákazníci si na botasky budou muset ještě chvíli počkat,“ uvedla firma Vasky.

Součástí transakce podle Staňka byly ochranné známky, domény, užitné vzory a z výrobního zařízení ševcovské kopyta a nože, budovy ne.

„Botas je českou obuvnickou legendou. Neměla by ale žít ve stínu své dřívější slávy. Je načase ukázat, že botasky mají i dnes co nabídnout,“ uvedl Staněk.

Staněk dnes ČTK řekl, že by rád zachoval ve Skutči zhruba 15 pracovních míst a vznikla tam v jiných prostorách šicí dílna. Pro nové majitele značky Botas to nebude jednoduché z hlediska výrobních kapacit. „Budeme muset rozšířit výrobu, nebo hledat kapacity externě v České republice. Boty se budou vyrábět ve stejných výrobních podnicích, ve kterých se vyrábějí Vasky, ale bude se jednat o dvě oddělené značky, které budou mít své prodejní kanály oddělené. Budeme dávat botasky na web Vasek, ale budeme se snažit budovat značku Botas i vlastními kanály,“ řekl dnes ČTK Staněk. „Byl bych rád, kdybychom do pěti měsíců byli schopni mít naskladněný základní sortiment od Botasu, nicméně věřím, že to bude dříve,“ uvedl Staněk.

Vasky mají přes 50 zaměstnanců, loni vyrobily asi 200 000 produktů, párů bot a dalších doplňkových produktů, jako jsou klíčenky, různé obaly či pásky. Letos by produkce měla vzrůst, Vasky by měly vyrobit přes 200 000 párů bot.

Obuvnická firma Botas dosáhla v roce 2021 zisku po zdanění 7,676 milionu korun. Rok předtím skončila ve ztrátě 2,930 milionu. Tržby z prodeje výrobků a služeb se v roce 2021 meziročně zvýšily o 55 procent na 39,33 milionu korun. Výsledky roku 2021 ale byly výrazně ovlivněny odprodejem nepotřebných nemovitostí. Běžnou činností by společnost skončila v malé ztrátě. Loňské výsledky zatím společnost nezveřejnila.

„Máme zájem pokračovat v odkazu značky, kterou považuji za symbol českého obuvnictví,“ komentoval Staněk v polovině března pro HN ohlášení sbírky pro záchranu výrobce botasek. „Ruční řemeslo je jedním z pilířů značky Vasky, přitom rok od roku v moderních zemích slábne. My se nejen s firmou Vasky, ale také s dalšími značkami, jichž jsme součástí, snažíme dokázat, že i v moderním světě má své místo,“ dodal.

Původně se firma jmenovala Botana a vznikla v roce 1949 sloučením menších znárodněných podniků ze Skutče a okolí. Značka Botas je spojením slov bota a Skuteč. V 90. letech společnost měla obraty i ve stovkách milionů korun, ale někdy i ztráty desítky milionů korun. Vyráběla statisíce párů bot ročně pro firmy Puma, Jofa a Salomon, jenže na nich měla nízké marže. Produkce postupně klesala na desítky tisíc párů ročně. Kolem 80 procent z celkové výroby připadalo na sportovní obuv, firma se zaměřovala na lední hokej, krasobruslení, lyžování, letní a halové sporty.

Městské botasky firma vyráběla od roku 2009, na kolekcích Botas 66 podnik deset let spolupracoval s designéry, kteří na každou sezonu připravovali nové modely. Číslo odkazuje na rok 1966, kdy botasky získaly po stranách jeden široký pruh, který ho odlišuje od jiných značek.

Ještě v roce 1991 podnik zaměstnával 2400 lidí, o deset let později měl o polovinu méně pracovníků. Do současnosti pak klesl počet pracovníků na sedm desítek. Jediným akcionářem Botasu byla společnost Benal.