Energetický Holding Malina, který se v současné době potýká s problémy se zajištěním zakázek, připravuje změny ve struktuře společnosti. Zároveň vedení firmy jedná s investory o možném vstupu do společnosti. Cílem je podle ní vyřešit zpožďování zakázek a jejich zajištění. Firma zároveň vyloučila informace o možném konci, nové zakázky ovšem nyní nesjednává. Oznámila to ve čtvrtek v tiskové zprávě zaslané ČTK. Kolik má firma celkem sjednaných zakázek, holding nesdělil.

Hospodářské noviny (HN) tento týden uvedly, že Energetický Holding Malina, který je jedním z největších dodavatelů střešní fotovoltaiky v Česku, si v předchozích měsících nabral více objednávek, než je schopen uskutečnit. Podle HN je firma k prodeji, zároveň však pokračuje v instalacích.

„Malina nekončí, každý den pracujeme na tom, aby se povedlo firmu stabilizovat. Ve spolupráci s odborníky připravujeme zásadní změny v organizaci společnosti. Chci, aby firma splnila všechny své závazky a nainstalovala fotovoltaické elektrárny všem zákazníkům. Proto věnujeme všechny své síly těmto změnám,“ uvedl majitel firmy Cyril Regner.

Společnost podle předsedy představenstva Jana Urbana v poslední době omezila všechny aktivity, které neslouží k dokončování instalací. Zároveň zastavila sjednávání nových zakázek. „Zaměstnance a všechny naše síly jsme přesunuli do regionů a do realizačního centra v pražských Malešicích. Naši manažeři vyrazili do terénu, každá ruka se počítá,“ uvedl Urban.

Energetický holding Malina podle Regnera své problémy postupně řeší. „Jde hlavně o kapacity montážních part, prodlení v revizích už hotových elektráren nebo nedostatek drobných elektrických dílů,“ podotkl Regner.

Firma tak chce do konce dubna představit všem zákazníkům zásadní kroky ve svém dalším fungování. Cílem má být podle Regnera splnění všech závazků. „Tomu jsou podřízena všechna naše rozhodnutí. Instalace u zákazníků probíhají každý den, jen za první tři měsíce letošního roku jsme dokončili stovky fotovoltaických elektráren,“ dodal Regner.

Loni v Česku prudce stoupl zájem o fotovoltaické elektrárny. Za rok 2022 jich bylo zprovozněno 33 760 s celkovým výkonem 288,8 megawattu (MW), což je meziroční nárůst o 366 procent. Vysoká poptávka pokračuje i letos.