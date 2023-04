Dnes telegraficky. * Ajťák, kytarista, miliardář, bohém a pilot Vladimír Kovář měl zřejmě hlavu v oblacích, když v jeho skupině Unicorn bobtnal obchod s iPhony a další elektronikou přes e-shop Mamut. To, co mělo být původně službou pro zaměstnance a „friends & family“, přerostlo ve více než miliardový obrat, který vůbec nesouvisel s hlavním byznysem softwarových služeb Unicornu. Možná to chvíli vypadalo jako dobrý přivýdělek, ale nějak se to zvrhlo. Podle všeho tento obchod nechal Kovář vést nesprávné lidi a výsledkem je insolvence, ve které lítají stamilionové pohledávky a jejímž účastníkem jsou těžké váhy jako T-Mobile či skupina J&T.

„Říkám tomu selhání rizik. Když se skupina moc rozroste, už ji neuhlídáte. Proto se věnuji jen svému core byznysu,“ komentoval to jiný byznysmen. Vladimír Kovář, jemuž jinak pozornost nevadí, teď přestal komunikovat. Má to logiku, jde o víc než jen pověst Unicornu.

* Tento týden se setkal premiér Petr Fiala s top českými byznysmeny v bytě Václava Havla na Rašínově nábřeží. Nechyběl Pavel Tykač, Marek Dospiva, Martin Vohánka nebo Luděk Sekyra a diskutovalo se o české ekonomice, zaměstnávání i realitách. Organizátorem byl vládce střechy Lucerny Ondřej Kobza. Jednou za čas – proč ne.

* Jedním z nejúspěšnějších článků uplynulého týdne se staly potíže dodavatele solárních systémů – firmy Malina. Je vidět, že Češi, kteří rádi investují do svého bydlení a také do chat a chalup, řeší fotovoltaiku naplno. Snad jsme jim také včas ukázali přepálený boom v Polsku a jeho konce, které doběhly mnoho tamních firem a jejich zákazníků. Přesto další nové firmy do oboru naskakují. Buďte obezřetní, i slunce může ošklivě spálit.

Výběr týdne

Kredit Vladimíra Kováře

Krach e-shopu softwarové firmy Unicorn Vladimíra Kováře má všechny prvky dobré detektivky: figurují zde tajemné firmy podezřelé z podvodů a ve hře jsou i dluhy vůči mezinárodnímu operátorovi T-Mobile a skupině J&T dohromady za 1,8 miliardy korun.

Jak je to se solární Malinou

Klientská linka jednoho z největších dodavatelů domácí střešní fotovoltaiky v Česku, Energetického holdingu Malina, stále nefunguje. Přinejmenším už druhým týdnem se na ní ozývá jen hlas automatu. Firma je podle informací HN ve vážných problémech a shání investora.

Prodej Meopty jde do finále

Přerovský výrobce optickomechanických přístrojů by už brzy měl najít nového majitele. Společnost Meopta, která je známá díky svým dalekohledům a puškohledům zejména v biatlonu či myslivosti, je na prodej již několik měsíců.

Vašek Staněk má i botasky

Zlínská obuvnická firma Vasky koupila značku Botas, informoval výrobce ručně šitých kožených bot v tiskové zprávě. Cenu společnost nezveřejnila, podle odhadu HN šlo ale o sumu v řádech nízkých desítek milionů korun.

Nepolapitelný Křetínský

Agentura Bloomberg mapuje podnikání českého miliardáře Daniela Křetínského a jeho Energetického a průmyslového holdingu (EPH) v oblasti fosilních paliv. Označuje Křetínského za „nepolapitelného miliardáře“, který vybudoval své impérium na předpokladu, že ekologická transformace Evropy bude chaotickým a zdlouhavým procesem. Takže to odhadl dobře.

Tesařovi tekla voda

Největší český investor do vodních elektráren Energo-Pro má za sebou úspěšný rok. Provozní zisk energetické skupiny podnikající hlavně v Bulharsku, Turecku a Gruzii se meziročně zvýšil téměř o polovinu na 307,8 milionu eur (7,21 miliardy korun). Koncern ve vlastnictví miliardáře Jaromíra Tesaře vydělal na vysokých cenách elektřiny.

Bazény i solárny od Albixonu

Nejnověji se mezi firmy, které montují solární panely na střechy rodinných domů, chce zařadit jeden z největších výrobců bazénů a jejich příslušenství v Evropě. I proto, že je o bazény nyní slabší zájem než v posledních dvou letech, skupina Albixon přemýšlela, jak se v byznyse rozkročit.

Goodyear platit českému vynálezci nebude

Soudní tahanice o vyplacení miliardového odškodnění mezi českými vývojáři a americkým gumárenským gigantem Goodyear Tire & Rubber nekončí. Loni na podzim sice porota soudu v Ohiu rozhodla, že výrobce pneumatik musí zaplatit vynálezci Františku Hrabalovi a jeho firmě Coda Development SRO 64,9 milionu dolarů (1,36 miliardy korun), podle nejnovějšího rozhodnutí amerického okresního soudu se však nejspíš Češi peněz nedočkají.

A líbí se vám zrušená pobočka?

Státní podnik Česká pošta se pravděpodobně obejde bez informací o spokojenosti zákazníků v době, kdy by měl podnik tvrdě šetřit. Poté co HN upozornily na tendr za 40 milionů korun na průzkum nálad mezi klienty, pošta soutěž zrušila. Nemáte zač, Hospodářky šetří peníze.

Němci a Češi společně pro lithium

Na německé straně Krušných hor leží zhruba třetina zásob lithia z naleziště Cínovec, které je potenciálně největší v Evropě. Kov potřebný pro elektromobilitu a baterie zde hodlá těžit německá firma Zinnwald Lithium. Není přitom ani vyloučená spolupráce při těžbě na Cínovci mezi Českem a Německem.

Bouška posiluje ve Švédsku

Spanilá česká jízda Skandinávií pokračuje. Pavel Bouška, majitel skupiny Vafo, do které patří značky krmiv především pro psy a kočky, jako jsou Brit či Carnilove, posílil na švédském trhu. Jeho Vafo koupilo majoritu ve společnosti Lupus Foder.

Dáme jídlo už není Dáme jídlo

Název společnosti, jež rozváží pokrmy z restaurací již jedenáct let, fungoval nejen jako otázka na parťáka, se kterým si chcete o půlnoci objednat pizzu, ale také jako synonymum pro doručovací platformy s jídlem vůbec. To se změnilo.