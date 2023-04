Novátorský experiment na pražské burze, který připravila investiční skupina Wood & Company, čeká zásadní posun. První projekt typu SPAC vznikající ve střední Evropě oznámil ve čtvrtek firmu, do které by měl investovat. Je to online prodejce bot Footshop. Organizátoři si od transakce slibují, že přitáhne zájem investorů a oživí dění na pražském akciovém trhu.

Wood od roku 2021 připravuje investiční inovaci, která se v minulých letech prosadila zejména na americkém akciovém trhu. SPAC (special purpose acquisition company) je jakousi schránkou, do které investoři nejdřív vloží peníze, firma poté vstoupí na burzu a pak čeká na příležitost koupit jinou perspektivní společnost. Tyto projekty se někdy označují jako „bianko šek firmy“. První česká firma tohoto typu se jmenuje Wood SPAC One a je na pražské burze od loňského května.