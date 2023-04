Po velmi slabém lednu a únoru se finanční domy v Česku v minulém měsíci, alespoň co se týče prodejů hypoték, částečně zahojily. Objem i počet poskytnutých úvěrů byly nejvyšší od loňského června, kdy se trh začal výrazně ochlazovat kvůli vysokým úrokovým sazbám. Celkově v březnu bankéři podepsali s klienty přes 4,5 tisíce smluv v hodnotě 12,6 miliardy korun (nové a refinancované úvěry dohromady). Meziměsíčně je to o 4,7 miliardy více, což představuje šedesátiprocentní nárůst. Vyplývá to z pravidelného sběru dat za celý bankovní trh, který každý měsíc uveřejňuje Česká bankovní asociace (ČBA).

