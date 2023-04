Co se týče digitalizace a inovací, nejsou na tom Češi moc dobře. V kontinentálním srovnání patří tuzemské firmy pod průměr Evropské unie a ani vyhlídky na investice do této oblasti nejsou příliš nadějné.

Přesto se v českém byznyse objevuje řada digitálních a inovačních premiantů z oblasti informačních a komunikačních technologií a právě ty chce ocenit soutěž IDC Future Enterprise Awards, která letos poprvé přichází do Česka. Pořádá ji analytická a poradenská firma IDC společně s partnery Dell Technologies, Vodafone a Hospodářské noviny.

Ve Future Enterprise Awards změří síly inovativní projekty a jejich lídři, kteří svých cílů dosahují s pomocí digitálních technologií. „Vidíme, že se český trh stejně jako ve většině ostatních států dělí na digitální lídry, jejich následovníky a opozdilce. Mohli bychom výčet rozšířit o specifickou skupinu digitálních rezistentů, ale když zůstaneme u těch prvních tří skupin, tak soutěž FEA má za úkol – jednoduše řečeno – z opozdilců udělat následovníky a ze skupiny následovníků převést co nejvíce firem a organizací mezi lídry,“ říká Lukáš Novotný, IDC Country Manager pro Českou a Slovenskou republiku.

Soutěží se ve třech kategoriích: Best in Future of Connectedness, Best in Digital Infrastructure, Digital Leader of the Year. První kategorie oceňuje projekty, které pomocí konektivity a digitálních technologií propojují lidi, zařízení, aplikace a procesy. Druhé ocenění je udělováno organizacím, které prostřednictvím digitální infrastruktury zlepšují svůj provoz, urychlují inovace, propojují nebo oslovují zákazníky a zaměstnance.

Do obou kategorií se mohou přihlásit firmy a organizace, které nejsou prodejci a/nebo výrobci IT technologií a jejichž projekt byl zahájen mezi roky 2021 a 2022. Ten musí být v době účasti v provozu alespoň tři měsíce.

Ve třetí kategorii pak budou oceněny osobnosti, které sehrávají klíčovou roli při definování digitální vize své organizace, podílejí se na nastavení příslušných strategií a pomáhají je realizovat. Podrobná kritéria najdete zde. „Rádi bychom vyzvali veřejnost, aby nám prostřednictvím online nominačního formuláře zde poslala své tipy na skvělé firmy, organizace a jejich lídry, se kterými se pochlubíme ve světě,“ vyzývá Novotný z IDC.

Uzávěrka přihlášek a nominací je 16. června 2023, vyhlášení vítězů proběhne na slavnostním večeru v polovině října v Praze. O vítězích rozhodnou poroty složené z analytiků společnosti IDC a úspěšných technologicky orientovaných manažerů napříč odvětvími. Na vítěze jednotlivých kategorií čeká účast na asijsko-pacifickém finále v Singapuru.

Právě v této části světa má soutěž své kořeny. Vznikla tam v roce 2017 a poté se rozšířila do různých koutů světa. Dnes se vítězové jednotlivých kategorií pravidelně vyhlašují ve více než 30 zemích světa na pěti kontinentech od Austrálie přes Indii po Portugalsko a Skandinávii. Mezi oceněnými v minulých ročnících byl například malajský letecký dopravce AirAsia nebo dánský obchodní řetězec Coop.

„V jihovýchodní Asii je digitální podnikání napříč sektory masivně rozšířeno a velikostí firem se promítá do výsledků celého regionu. Dle našeho průzkumu až 91 procent firem a organizací v tomto regionu přijalo v roce 2022 byznysovou strategii, ve které k dalšímu růstu povedou jedině technologie,“ dodává Novotný.

Česko v tomto směru za světovou i evropskou špičkou citelně pokulhává. V žebříčku eGovernment Benchmark 2022, který pro Evropskou komisi pravidelně zpracovávají společnosti Capgemini, IDC a Polytechnická univerzita v Miláně, nám patří až 22. pozice, hluboko pod průměrem EU. Horších výsledků dosáhlo jen devět evropských zemí.

Ani výhled do budoucnosti příliš nepotěší. Podle informační služby IDC Worldwide Digital Transformation Spending Guide mezi lety 2022 a 2026 porostou celkové výdaje na digitální transformaci ve střední a východní Evropě v průměru o 14,7 procenta ročně. Až na dvě výjimky v podobě Japonska a Kanady nenajdeme v regionálním srovnání ve světě nižší hodnotu. V Číně to bude za stejných parametrů 19,2 procenta, v Latinské Americe 18,4 procenta.

Přitom digitální byznys je tím, který celosvětově roste nejrychleji. Přibližně třetina globálních tržeb ve firmách je dnes generovaná z digitálních produktů a služeb. Do čtyř let to má být více než 40 procent. Podle dat IDC, která se po celém světě zabývá poradenstvím a informačním servisem v odvětví IT, telekomunikací a spotřební elektroniky, se jen sedm procent firem a organizací v Česku cítí být plně digitalizovaných. V západní Evropě je to 24 procent.

„Co mají čeští manažeři, podnikatelé a politici dělat? Odstraňovat všechny překážky, které digitálnímu rozvoji byznysu a společnosti brání. Podpoří tak růst efektivity, produktivity, zvýší konkurenceschopnost svou i celého hospodářství,“ říká Novotný. „V Evropě se můžeme podívat například do Švýcarska, Dánska nebo Finska. Mezi světové digitalizační lídry patří například Singapur, Jižní Korea nebo Spojené arabské emiráty.“