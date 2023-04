Skupina Allwyn, do které koncentruje svá hazardní aktiva KKCG miliardáře Karla Komárka, by mohla získat další zahraničí úlovek. Podle deníku Financial Times plánuje podat nabídku na odkup majoritního podílu ve společnosti Premier Lotteries Ireland...

6. 4. 2023 ▪ 3 min. čtení