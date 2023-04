Brzy tomu bude rok, co věřitelé dali šanci vedení investiční skupiny Arca Investments kolem Rastislava Veliče sestavit reorganizační plán a zachránit tak alespoň část z peněz, které jim skupina dluží. Byl to záblesk naděje, že největší investiční průšvih v novodobé historii česko-slovenského byznysu, neskončí velkou černou dírou za 16 až 19 miliard korun, které investoři do skupiny poslali.

