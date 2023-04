Nejlepší energie je ta, která se nespotřebuje, říká rčení, kterým se ale státní správa zatím příliš neřídí. Většina státních budov patří mezi energetické žrouty. Budovy potřebují celkové rekonstrukce, které obnáší například zateplení a efektivnější nakládání s energiemi, jenže stát je provádí příliš pomalu. Podle ministerstva průmyslu a obchodu jen centrální státní instituce vlastní 770 budov, z toho 572 je dle pravidel EU energeticky nevyhovujících a neplnících evropské cíle energetické účinnosti. Se současným tempem by je rekonstruoval až do roku 2062. To je podle odborníků neudržitelné.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 40 Kč na 4 týdny První měsíc za 40 Kč, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 40 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se