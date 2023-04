Ve světě financí stojí za pozornost dvě důležité události. Tento týden cena pojištění amerického dluhu proti nesplácení vzrostla na nové maximum a je nejvýše od roku 2008, kdy vypukla světová bankovní krize. Jednoleté swapy úvěrového selhání se podle agentury Bloomberg obchodují na 106 bazických bodech, což je nejen nejvyšší úroveň od roku 2008, ale také je to podstatně více než v roce 2011, kdy americká vláda naposledy v politických problémech a v časovém presu řešila takzvaný dluhový strop, po jehož dosažení vyčerpá své hotovostní a výpůjční kapacity a může tak přestat platit své účty.

Obavy z nárazu do dluhového stropu jsou ale zpět a propsalo se to i do výnosů a cen státních pokladničních poukázek. Výnosy u jednoměsíčních splatností jsou nižší než u tříměsíčních a rozdíl mezi těmito úroky je nejvyšší v historii. To znamená, že investoři více věří tomu, že dostanou od americké vlády peníze zpět v horizontu jednoho měsíce, ale už o tom více pochybují u tříměsíční splatnosti. Všechny údaje totiž ukazují na to, že by americká vláda mohla na dluhový strop narazit už v červnu a politická jednání jsou zatím na mrtvém bodě. Spor z roku 2011 mezi demokraty a republikány o výši zadlužení a výdajích přitom vedl k tomu, že Spojené státy tehdy ztratily nejkvalitnější dluhový rating AAA.

Navíc zaostal výběr daní v dubnu za očekáváním a ještě rychleji se tak přiblížilo datum, kdy může americká vláda na dluhový strop narazit. Tamní státní kasa už má podle odhadů k dispozici už jen 250 miliard dolarů a analytici věští, že „Den X“ by mohl přijít již na počátku června. Původní odhady přitom počítaly s potížemi až někdy mezi červencem a zářím. „Náraz do dluhového stropu ještě před dalším zimním kolem vyjednávání o rozpočtu se zdá být stále pravděpodobnější,“ uvedla Danske Bank pro deník Financial Times. Prezident Joe Biden má pochopitelně maximální zájem, aby mu republikáni další zadlužování povolili, takže neváhá volit ostrá slova a straší „kalamitou“, která by překonala „vše, co se kdy finančně ve Spojených státech stalo“.