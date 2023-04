Česká pošta loni zvýšila ztrátu o 1,044 miliardy korun na 1,725 miliardy korun. Tržby z prodeje služeb klesly meziročně o 976 milionů korun, tedy o 5,8 procenta. O 579 milionů korun se snížily výnosy z poštovního provozu. Pošta to v pátek oznámila v tiskové zprávě.

Osobní náklady podniku meziročně klesly o 979 milionů korun kvůli snížení počtu zaměstnanců o 2243 osob v důsledku převedení těžké dopravy na externí firmy a dalším racionalizačním opatřením. Na poště v současnosti pracuje necelých 23 000 zaměstnanců. Navýšení mezd zvýšilo osobní náklady o 118 milionů korun.

V rámci poštovního provozu byl největší pokles výnosů u mezinárodních příchozích zásilek, které se snížily o 450 milionů korun, tedy o 50 procent, oznámila pošta. Zapříčinila to podle ní novela zákona o DPH, na základě které musejí koncoví zákazníci podávat celní prohlášení a odvádět DPH ze všech zásilek přicházejících ze zemí mimo EU.

Za vyššími výnosy z obstaravatelské činnosti o 119 milionů korun pak podle pošty stojí především rozvoj kontaktních míst pro obsluhu zákazníků firmy ČEZ a dále se podařilo dosáhnout vyšších odměn za spolupráci s ČSOB a za služby SIPO. Naopak klesající trend pokračoval u roznášky důchodů, u služeb Czech POINT, a to zejména u ověřování podpisů a výpisů z katastru nemovitostí v souvislosti s ochlazením trhu, a také u Datových schránek kvůli menšímu objemu provedených úprav informačního systému, uvedla firma.

Ostatní provozní výnosy poště vzrostly o 433 milionů korun v důsledku vyšších příjmů z prodeje nepotřebných nemovitostí o 374 milionů korun, dále pak z prodeje vozidel o 29 milionů Kč a pronájmu vozidel o 30 milionů Kč v rámci realizace projektu outsourcing dopravy nad 3,5 tuny.

Pošta by měla do poloviny roku oznámit plán restrukturalizace, v rámci které se má rozdělit na provozovatele poboček poskytujícího základní služby a komerčního operátora balíkových a logistických služeb. Již před restrukturalizací podnik kvůli klesajícímu provozu oznámil snížení počtu poboček o 300 na 2900 a zrušení zhruba 1600 pracovních míst. Bez těchto opatření by letošní ztráta dosáhla čtyř miliard korun a firma by skončila v insolvenci.