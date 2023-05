V následujících pěti letech se téměř čtvrtina pracovních míst obmění, uvádí ve své zprávě věnované budoucnosti práce Světové ekonomické fórum (WEF). Hlavními faktory pro rušení a vznik nových pracovních míst budou podle studie hlavně digitální technologie a přechod k bezuhlíkové ekonomice.

Podle globální studie nazvané Future of Jobs Report 2023 projde v příštích pěti letech obměnou 23 procent míst, a to prostřednictvím jak růstu v některých oborech, tak i úbytku v jiných. Zaměstnavatelé, na základě jejichž odpovědí zpráva vzniká, očekávají, že vznikne 69 milionů nových pracovních míst, zatímco zhruba 83 milionů míst zanikne. To by představovalo čistý pokles o 14 milionů pracovních míst, respektive o dvě procenta současného stavu.

Nejrychleji budou ubývat kancelářské a úřednické pozice, jako jsou bankovní pokladní a pokladní obecně, které lze automatizovat. Pozic na bankovních přepážkách a příbuzných profesích do roku 2027 ubude podle zprávy o 40 procent. U poštovních úředníků, pokladních a pracovníků zadávajících data se očekává vlivem automatizace pokles více než o třetinu.

Velký zájem je o specialisty na samořízená a elektrická auta, poptávka po nich v následujících pěti letech podle současných odhadů vzroste o 40 procent. Výrazně poroste poptávka po odbornících na strojové učení umělé inteligence a po odbornících na kybernetickou bezpečnost. Na své si přijdou i specialisté na ochranu životního prostředí.

Největší nárůst celkového počtu vytvořených pracovních míst se nicméně očekává u mnoha netechnologických rolí. Řidiči těžkých nákladních automobilů a autobusů, učitelé středních odborných škol, mechanici a opraváři strojů by měli v letech 2023 až 2027 vytvořit přibližně dva miliony nových pracovních míst.

Více než tři čtvrtiny dotazovaných společností hodlají v nadcházejících pěti letech zavést technologii velkých dat, cloudové služby a umělou inteligenci.

Zpráva se opírá o průzkum provedený zhruba u 800 společností, které zaměstnávají asi 11 milionů lidí. Využívá soubor dat o 673 milionech pracovních míst.