Snaha o záchranu americké banky First Republic neuspěla a tento finanční ústav převezme investiční banka JPMorgan Chase & Co. V pondělí to oznámila Federální společnost pro pojištění vkladů (FDIC). Za uplynulé dva měsíce jde již o třetí kolaps větší banky v USA, po bankrotech Silicon Valley Bank (SVB) a Signature Bank.

Akcie kalifornské First Republic Bank minulý týden ztratily 75 procent své hodnoty v reakci na oznámení, že zákazníci v březnu z banky vyvedli depozita za 100 miliard dolarů (2,1 bilionu korun). Odlivy vkladů zasáhly v březnu hned několik amerických bankovních ústavů a donutily centrální banku Fed přijít s nouzovými opatřeními ke stabilizaci finančních trhů. V březnu se skupina největších amerických bank domluvila na třicetimiliardové finanční pomoci First Republic, ale tyto snahy o stabilizaci jejího byznysu se ukázaly jako marné.

JPMorgan získává padlou banku na základě výběrového řízení, zorganizovaného regulátorem. Přebírá tak většinu aktiv First Republic a zaručí se i za část závazků.

„Vláda nás a ostatní vyzvala, abychom se zapojili, a my jsme tak učinili,“ řekl šéf JPMorgan Jamie Dimon k transakci. „Naše finanční síla, schopnosti a obchodní model nám umožnily vypracovat nabídku na provedení transakce tak, abychom minimalizovali náklady Fondu pojištění vkladů,“ dodal. Dimon také řekl na konferenčním hovoru s analytiky, že JPMorgan název banky nezachová.

First Republic vznikla v roce 1985 a patří mezi středně velké bankovní ústavy, podobně jako SVB. Zaměřovala se spíš na movitější klientelu. Banka ale neustála řadu špatných investičních rozhodnutí a nedokázala ani uklidnit zákazníky, kteří začali rychle převádět své vklady jinam.

Letošní problémy bank se objevily i Evropě, hlavně v případě švýcarské Credit Suisse. Podle analytiků to má souvislost s agresivním zvyšováním úrokových sazeb na většině hlavních západních trhů. Vyššími sazbami se centrální banky v USA a Evropě snaží bojovat s inflací, zároveň to ale oslabuje banky a jejich závazky. V bankách totiž vyšší sazby srazily hodnotu velkých portfolií dluhopisů, nakoupených v dobách, kdy sazby byly blízko nule.

JPMorgan je už nyní největší americká banka a převzetí First Republic jí pomáhá k dalšímu růstu. Takovému posílení se státní orgány v minulosti snažily vyhnout. Proto by za normálních okolností takové převzetí nebylo možné, podotýká agentura Bloomberg.

FDIC odhaduje, že náklady pro Fond pojištění vkladů budou činit přibližně 13 miliard dolarů (zhruba 279 miliard Kč). Konečné náklady budou stanoveny, až FDIC ukončí nucenou správu. Banka First Republic měla k 13. dubnu celková aktiva v objemu 229,1 miliardy dolarů a vklady za 103,9 miliardy dolarů.

Plán předpokládá, že 84 poboček zkrachovalé banky v osmi státech se nyní otevře jako pobočky banky JPMorgan.