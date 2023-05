Nejvlivnější podnikatelská organizace, Svaz průmyslu a dopravy, si příští úterý zvolí nového šéfa. Současný viceprezident svazu Jan Rafaj věří, že to bude právě on, kdo nahradí dlouholetého prezidenta Jaroslava Hanáka.

Chvíli prý zvažoval, že by ve volbě podpořil jednoho ze svých tří soupeřů. „Nakonec jsem ale nenašel kandidáta, k němuž bych se mohl tak jednoduše přimknout. Buď říkají, že svaz dělal vše špatně a nebo se mi zdá, že nejsou příliš výrazní,“ vysvětluje Rafaj. „Role prezidenta svazu vyžaduje vyšší razanci v jednáních s protistranami a já v jednáních patřím mezi ty, kteří se nenechají jen tak vyhodit,“ tvrdí v rozhovoru pro HN.

Jako první oznámil kandidaturu do čela Svazu průmyslu Mirek Topolánek. V rámci svazu se pak hledal člověk, který by kandidoval proti němu. Nejprve se objevil Miroslav Palát a nakonec i vy. Proč jste s kandidaturou váhal do poslední chvíle?

Myslím, že jsem logický kandidát. Dvanáct let jsem viceprezidentem svazu a 21 let jsem v exekutivních funkcích v různých typech byznysu. V posledních letech jsem i několikrát zastupoval prezidenta Jaroslava Hanáka při jednání s vládou. V tomto směru je tedy moje kandidatura logický krok.

Na druhou stranu jsem ale opravdu kandidaturu dlouho zvažoval. Čekal jsem, že se objeví někdo s přirozenější autoritou, čímž myslím lidi jako je Martin Wichterle, Zbyněk Frolík nebo Zuzana Petrofová. Tedy lidé, kteří tady za poslední dekády vytvořili úspěšný byznys a jejich autorita je dána jejich podnikatelským úspěchem. Svazu by to i slušelo. Vrátili bychom se k prvorepublikovému modelu, kdy ve vedení svazu průmyslníků byli lidé jako Baťa nebo Klement či Malinský, kteří tady tvořili byznys. Bohužel jsme tyto lidi nepřesvědčili. Takže jsem viděl, že jsem kandidát, který nejlépe dokáže navázat na to, co svaz dělal.