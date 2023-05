Kolem vládních úsporných opatření panuje stále množství nejasností. Ty se týkají i toho, kolik budou domácnosti i firmy platit v příštím roce za elektřinu. Celá věc se točí kolem poplatku za podporované (nikoliv jen obnovitelné) zdroje elektřiny. Ten byl až do loňského října součástí konečného vyúčtování, kdy odběratelé z každé spotřebované magawatthodiny platili 495 korun dotaci podporovaným výrobcům (599 korun s DPH).

To k pokrytí všech nákladů nestačilo a zhruba polovinu celkové sumy dorovnával stát z peněz, které utržil z prodeje emisních povolenek. S cílem omezit dopady prudkého zdražení energií vzal však erár tuto platbu dočasně na sebe celou. Pokud jde o domácnosti, už by to tak mohlo i zůstat.