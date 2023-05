V několikamiliardové insolvenci firmy Mammoth, spojené se skupinou Unicorn podnikatele Vladimíra Kováře, narůstá nervozita věřitelů – skupiny J&T a operátora T-Mobile. Ti nejprve prosadili vznik prozatímního věřitelského výboru a nyní chtějí také omezit možnosti jednatelů Mammothu nakládat s majetkem firmy. Tvrdí, že vedení zkrachovalého provozovatele e-shopu s nimi nespolupracuje, poskytuje jen málo informací a na jednání za sebe posílá právníky. Firma podle nich také skrývá majetek.

Skupina J&T coby předseda věřitelského výboru navrhla, aby soud vydal předběžné opatření, kterým by omezil možnosti současných jednatelů Mammothu – bratrů Jana a Ondřeje Měřinských – nakládat s majetkovou podstatou. Nakládat s majetkem by měli jen po předchozím souhlasu insolvenčního správce Pavla Fabiana. Fabian s návrhem též souhlasí. Vyplývá to z dokumentu zveřejněného v insolvenčním rejstříku. Jednatele se HN zatím nepodařilo zkontaktovat.