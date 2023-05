Elon Musk není fanouškem práce z domova. Loni řekl zaměstnancům v automobilce Tesla Motors, že buď mají chodit do práce každý den, nebo odejít.

Nyní v rozhovoru pro televizi CNBC pohovořil o home officu znovu a nebral si servítky. Prohlásil, že není spravedlivé, aby část zaměstnanců mohla pracovat z domova a část ne. Konkrétně mluvil o profesích, kde to není možné – například v gastroprovozech. „Nejde jen o produktivitu. Je to prostě morálně špatně,“ prohlásil druhý nejbohatší člověk světa, jehož jmění odhaduje agentura Bloomberg na 172 miliard dolarů. „Lidé jsou produktivnější, když pracují fyzicky spolu. Opravdu v to silně věřím.“

Zakladatel firem SpaceX, Tesla Motors či Boring Company a majitel Twitteru se opřel do bílých límečků s tím, že „Laptop classes are living in la-la land“. Jeho výrok by se dal přeložit jako „lidé pracující na počítači žijí v pohádce“. A z ní by se měli podle Muska rychle probudit.

„V Tesle jsem se zeptal: Opravdu chceš dělat z domova, zatímco tvoji kolegové z výrobní linky musí být v továrně?“ ptá se Musk. „Víte, že když jste doma a objednáte si jídlo, ten, kdo vám ho připravil a doručil, také nemohl pracovat z domova? Je to podle vás morálně správně? Ne, je to zvrácené.“

Musk se opřel do lidí pracujících na home officu s tím, že mají „se svými kecy o práci z domova spadnout ze svého morálního obláčku, protože žádají všechny ostatní, aby nepracovali z domova, zatímco oni mohou“.

Zároveň připustil, že existují výjimky a že nečeká, že každý bude makat stejně jako on. „Stačí 40 hodin týdně v kanceláři,“ odkázal na klasický osmihodinový pracovní týden, ve Spojených státech známý jako „od devíti do pěti“. „A lze to stihnout i za méně než pět dní.“

Práce z domova nabrala u kancelářských zaměstnání na popularitě během koronavirové pandemie a částečně u bílých límečků vydržela i po ní. Některé společnosti, například Goldman Sachs a zmiňované Muskovy firmy Tesla a Twitter, nařídily zaměstnancům plný návrat do kanceláří, jiné, jako například Avast (nyní přejmenovaný na Gen), nechaly tuto možnost i po covidu. Amazon, Google, IBM nebo Apple a mnoho dalších zvolilo tzv. hybridní režim, tedy minimálně tři dny v týdnu v kanceláři a zbytek na home officu.