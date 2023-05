Odvolací soud poslal bývalého vysoce postaveného bankéře Petra Vitáska na šest let do vězení za to, že podvedl zámožnou italskou farmářku a připravil ji v přepočtu téměř o 80 milionů korun. Potvrdil tak prvoinstanční verdikt. Stejný trest dostal i jeho spoluobžalovaný, advokát Vratislav Urbášek. Odvolací senát oběma mužům uložil také vysoké peněžité tresty a zákazy činnosti. Peníze se policistům nepodařilo vypátrat.

„Tresty odnětí svobody považujeme spíše za velmi mírné,“ uvedla předsedkyně senátu Jana Kantorová. Připomněla výši způsobené škody, důkladnou přípravu trestné činnosti i to, že Vitásek zneužil špatného zdravotního stavu tehdy pětaosmdesátileté Mariassunty Pilottiové, kterou přiměl podepsat dokumenty na převod části jejího majetku. „Věděl o tom, že zneužívá její věk, její stav i její nepochopení situace,“ prohlásila soudkyně. Se ženou navíc jednal v době, kdy již měl generální plnou moc v těchto věcech správce jejího majetku.

Odvolací soud mužům však poněkud zmírnil peněžité tresty. I tak má ale Vitásek zaplatit 20 milionů korun a Urbášek pět milionů.

Vitásek nechal ženu v únoru 2015 podepsat dokumenty k převodu peněz na ostrov Mauricius, s tím, že přes schránkovou firmu bude investovat do nemovitostí v Dubaji. Vitásek v té době pracoval jako šéf sekce pro nejmovitější klienty v české pobočce Raiffeisenbank.

Po převodu zhruba 3,2 milionu eur (v přepočtu 78,7 milionu Kč) do Prahy putovaly peníze podle Seznam Zpráv do banky na Mauriciu, na účet firmy založené v Hongkongu a napsané na rybáře z Makedonie. Odtud byly přeposlány do Saúdské Arábie, vybrány v hotovosti a vloženy na jiné účty. Dále se rozletěly do různých firem a zemí, hlavně do Česka a na Slovensko, kde je někdo vybral z bankomatů.

U koho peníze italské farmářky skončily, se policistům nepodařilo vypátrat. Žena přesto nakonec o miliony eur nepřišla, Raiffeisenbank ji totiž odškodnila. Oba obžalovaní vinu při hlavním líčení popřeli. Podle odvolacího senátu však prvoinstanční soud provedl velmi pečlivé dokazování a správně uznal muže vinnými.