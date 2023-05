Nejúspěšnější a také co do množství a výše rozdělovaných podpor domácnostem nejštědřejší dotační program Nová zelená úsporám se po plánované letní pauze v září opět rozjede. A nabídne několik zásadních novinek, díky nimž se k těmto penězům dostanou také domácnosti, pro které jsou zatím nedosažitelné. Paradoxně se často jedná právě o ty domácnosti, které by dotaci potřebovaly nejvíc. Hospodářské noviny přináší přehled změn, jež ministerstvo životního prostředí v rámci programu za tři měsíce spustí. K rozdělení má 55 miliard korun z Modernizačního fondu, který je financován z emisních povolenek.

Přístupnější pro bytové domy

Zásadní novinkou v programu je jeho větší zpřístupnění domácnostem z bytových domů. Dodnes jsou dotace z programu doménou hlavně lidí v rodinných domech, které tak financují například zateplování svých nemovitostí, pořízení fotovoltaiky nebo výměnu starého neekologického kotle. Zatímco majitelé rodinných domů do programu podali již téměř 129 tisíc žádostí, u bytových domů jich Státní fond životního prostředí přijal méně než 2300. „V oblasti bytových domů máme stále rezervy, proto jsme se rozhodli jejich podporu zintenzivnit,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).