Vzhledem k aktuální ekonomické situaci není zavedení eura v Česku tématem, které by se mohlo řešit v tomto volebním období. V rozhovoru s ČTK to uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Nejprve je nutné dát do pořádku český státní rozpočet a zkrotit inflaci, zdůraznil. Ocenil diskusi, která se o kladech i záporech zavedení společné evropské měny vedla na nedávné ideové konferenci občanských demokratů.

Vláda se loni před Vánocemi shodla na tom, že Česko zatím nestanoví termín k přijetí eura. Podpořila tak doporučení ministerstva financí a České národní banky zatím takový krok nedělat. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v té souvislosti uvedl, že debata o zavedení eura v Česku je předčasná, dokud se nepodaří snížit inflaci a narovnat strukturální nerovnováhu rozpočtů. Podobně se vyjadřoval i předminulý víkend na konferenci ODS.

Fiala připomněl, že Česko neplní tzv. maastrichtská kritéria, kterými je podmíněn vstup do eurozóny. „Vzhledem k tomu, jaká je aktuální ekonomická situace, tak to vlastně není teď téma, které bychom mohli řešit v tomto volebním období,“ uvedl. Česko si musí napřed dát do pořádku vlastní rozpočet a zkrotit inflaci, míní. „Dokud kritéria nebudeme naplňovat, nebo se tomu aspoň blížit, tak ta debata vlastně není taková, že ano, nebo ne,“ doplnil.

Debatu z ideové konference ODS nicméně ocenil. „Bylo vidět, že diskuse o euru byla velmi živá, že se jí hodně účastnili i mladí členové ODS. Zaznívaly tam oba pohledy a myslím, že to docela dobře odráží diskusi v naší společnosti,“ uvedl. Připomněl slib umožnit vedení účetnictví v euru. „Není to vůbec jednoduché legislativně i jinak, ale pracujeme na tom, abychom tento slib naplnili,“ řekl.

Vyzdvihl i to, že konference podpořila vládní balíček na ozdravení veřejných financí. „Hodně tam delegáti zdůrazňovali další úkol, a to je zeštíhlování a zefektivňování státu,“ uvedl. Vláda chce proto jít i cestou rušení agend a ke štíhlejšímu a efektivnějšímu státu. Soustředit se chce v souladu s podněty straníků i na vzdělávání, budování dopravní infrastruktury či bezpečnost.