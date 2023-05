Ruská invaze na Ukrajinu odstartovala boje nejenom na frontových liniích, ale také vyostřila dlouhodobý konflikt v evropském kyberprostoru. Elitní ruští hackeři přitom zdaleka necílí pouze na své ukrajinské protivníky, ale čím dál častěji také na západní státy. Snaží se získat přístup k citlivým datům pro zpravodajské služby nebo zajistit prostředky pro financování války. Evropské firmy se přitom potýkají s nedostatkem expertů, kteří by jim pomohli se před hackery bránit.

Podle posledních výzkumů společnosti Google loni počet ruských phishingových útoků ve státech Severoatlantické aliance (NATO) vzrostl o 300 procent, v případě Ukrajiny pak o 250 procent. Celkově se počet kybernetických útoků na celém světě v loňském roce zvýšil o 40 procent a Google očekává, že tento trend bude v následujících letech pokračovat.

Situaci zhoršuje výrazný nedostatek kyberbezpečnostních expertů na pracovním trhu. Na tom evropském podle Eurostatu loni chybělo 500 tisíc odborníků, podle odhadů pak v roce 2030 může jít až o osm milionů. S obecným nedostatkem IT pracovníků se v současnosti potýká zhruba 55 procent evropských firem.

Část expertů upíná naděje na větší využití umělé inteligence, další část ale poukazuje na dlouhodobý problém, kterému IT sektor čelí – nízké zastoupení žen. „Podle dat Eurostatu v oblasti IT v Evropě pracuje pouze 19 procent žen. Česko je v tomto směru vůbec nejhorší, v IT zde pracuje pouze 11 procent žen,“ uvedla Lucie Kadlecová z poradenské společnosti PwC na úvod ekonomického fóra o kyberbezpečnosti v rámci konference Digitální Česko.

Jeden ze základních problémů v tomto směru představuje vzdělání, jelikož si menší počet žen volí technicky zaměřené školy. Společnost Google nyní představila plán, jak tuto základní překážku zmírnit. Minulý týden oznámila spuštění nového online školicího programu, který slibuje, že za šest měsíců udělá „experta“ na kybernetickou bezpečnost i z lidí, kteří žádné předchozí zkušenosti z oblasti IT nemají.

„Program zahrnuje půlroční trénink, který nevyžaduje žádné předchozí znalosti IT, a zajišťují ho přední evropští experti. Po dokončení kurzu získají absolventi certifikát, který je všeobecně přijímaný celou řadou zaměstnavatelů,” uvedl Matthias Sachs, šéf kyberbezpečnosti pro Evropu ve společnosti Google. Program je v současnosti v angličtině, překlad do jednotlivých jazyků plánuje firma představit později.

Firma zároveň oznámila plán rozdat v Česku 500 stipendií na tyto profesní certifikáty, které budou distribuovány prostřednictvím organizace Czechitas. „V oblasti kyberbezpečnosti i IT obecně panuje značný nedostatek žen. Proto naše charitativní organizace Google.org oznámila založení fondu, jehož cílem je poskytování stipendií částem populace nezastoupeným v tomto odvětví, především ženám,“ dodal Sachs. Záštitu nad certifikáty převzala Hospodářská komora.

Tento krok uvítal Martin Úlovec, zmocněnec ministerstva školství pro digitalizaci a digitální vzdělávání. „Neměli bychom se zaměřovat čistě na systém základního vzdělávání. Počet absolventů stejně nebude stačit na uspokojení vzrůstající poptávky na pracovním trhu,“ uvedl Úlovec. „Pokud chceme být jako země úspěšní, měli bychom se více soustředit na otázku celoživotního vzdělávání, rozšiřování nabídky rekvalifikačních programů a kurzů a podobných kroků.“

Poslanec a člen Výboru pro bezpečnost Robert Králíček (ANO) upozornil, že jeden problém při navyšování počtů žen v IT může představovat motivace – zejména pak v oblasti IT ve státní správě. „Umím si představit, že například naše zpravodajské služby mohou nabízet zajímavou práci, to je však jen malý počet pozic. Obecně chápu, že soukromý sektor může být pro uchazeče o práci v IT lákavější,“ uvedl.

S tím však nesouhlasí marketingová ředitelka společnosti Czechitas Kristina Sedeke, podle které do IT ženy táhne nejen lepší finanční ohodnocení, ale také pocit, že má práce v tomto oboru smysl. „Nevidíme nedostatek motivace, ale spíše velkou řadu bariér, které ženy uvažující o práci v IT čelí,“ uvedla Sedeke.

Zpřístupnění vzdělávání považuje Sedeke za významný krok správným směrem, jedná se však pouze o část řešení. Překážkám totiž ženy čelí také ze strany zaměstnavatelů, kteří se zdráhají ženy do IT pozic najímat. „Problém často představuje i to, že IT týmy v některých firmách tvoří výhradně muži a nelíbí se jim, že by mezi ně měla přijít žena. Najednou si stěžují, že nemohou mluvit sprostě nebo se musí každý den sprchovat,“ uvedla Sedeke s tím, že ačkoliv to zní komicky, jedná se o jeden z problémů, který šéfové ve firmách popisují.

Firmy zároveň podle ní často nenabízejí pozice, které by pro ženy byly vhodné. Problém přitom představují hlavně specifické požadavky související s mateřstvím – zejména větší flexibilita pracovní doby či týmových porad. V tomto směru však podle ní určité zlepšení přinesl covid. „Možnost pracovat z domova je nyní mnohem častější. Můžete pracovat, kdy chcete, odkud chcete, a to zájem o IT sektor výrazně zvyšuje,“ doplnila šéfka marketingu Czechitas.