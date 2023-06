Zhruba za dva týdny budou poslanci rozhodovat o tom, zda v nejvytíženějších časech přibudou na dálnicích a silnicích první třídy kamiony. Dnes platí, že kamiony (výjimek je zhruba tucet – například převoz čerstvých potravin, živých zvířat či pohonných hmot) mají zákaz jízdy v neděli a o svátcích od 13 do 22 hodin. O letních prázdninách je zákaz rozšířen i na pátek od 17 do 21 hodin a sobotu od 7 do 13 hodin. Důvodem je silný provoz lidí vracejících se z víkendových výletů, návštěv a chalup. O prázdninách pak vlny dovolenkářů mířících na jih Evropy či zpět (přehled zákazů jízda kamionů včetně okolních zemí je zde).

Poslanec ODS, starosta Uherského Hradiště a zastupitel Zlínského kraje v jedné osobě Stanislav Blaha navrhuje, aby i během zákazu měly možnost jet po hlavních tazích kamiony, které mají cíl cesty v Česku a pak prázdné by mohly pokračovat do místa bydliště řidiče či do sídla provozovny dopravce.

A k nemilému překvapení má Blahův návrh podporu ministra dopravy. Argumentuje tím, že čeští řidiči budou moci odpočívat doma, a ne na odstavných parkovištích. Ano, červencový a srpnový zákaz v pátek navečer může komplikovat návraty, ale večer se kamiony mohou zase rozjet.