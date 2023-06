Na českém maloobchodním trhu roste nový silný hráč. Maďarský investiční fond Oriens před dvěma lety získal stoprocentní podíl v obchodní síti Flosman, pod niž spadají prodejny Flop, Flop Top a Potraviny CZ. Maďaři dlouhodobě avizovali plány na další expanzi – a nyní podle oznámení antimonopolního úřadu plánují převzít prodejny konkurenčního řetězce Pramen CZ. Pokud by úřad transakci schválil, maďarský fond by ovládl síť téměř 300 prodejen a dále by tak upevnil svoji pozici na českém trhu.

