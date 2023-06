Slovenský podnikatel a finančník Patrik Tkáč, který v sobotu slaví padesátiny, patří k nejbohatším lidem v České republice i na Slovensku. Jeho majetek odhaduje časopis Forbes na 16 miliard korun. V posledních letech se Tkáč pohybuje zejména ve strukturách kolem investiční skupiny J&T, kterou spoluzakládal a v níž se mimo jiné důvěrněji poznal se svým dlouholetým společníkem Danielem Křetínským. Spolu s Křetínským je Tkáč také spoluvlastníkem společnosti Czech News Center, v jejímž portfoliu jsou mimo jiné deníky Blesk, Sport, Aha! a E15 nebo časopis Reflex.

Společně se svým otcem Jozefem, jenž mu pomohl na cestě do vyšších pater podnikání, se Patrik Tkáč aktuálně řadí na třetí místo v žebříčku nejbohatších Slováků časopisu Forbes. Celkové jmění rodiny Tkáčů momentálně podle slovenského Forbesu dosahuje hodnoty 840 milionů eur, tedy v přepočtu asi dvaceti miliard korun.

Mladší z obou finančníků většinu svých peněz zhodnocuje investováním v oblasti e-commerce, retailu, v gastronomii či sportu. S Křetínským například spoluvlastní fotbalové kluby West Ham United a Sparta Praha. Spolu investují také do proslulých značek, jako jsou německé Metro, francouzské Casino nebo americký Foot Locker.

Skupinu J&T založil Tkáč v roce 1994 se svým spolužákem z gymnázia Ivanem Jakabovičem. Jejich iniciály dodnes tvoří název uskupení, které zásadně ovlivňuje, financuje a buduje celý česko-slovenský byznys. Vedle J&T Banky kontroluje například společnost Tatry Mountain Resort a má podíl v Energetickém a průmyslovém Holdingu (EPH). Vedle řady dalších investic skupina ovládá i česká vinařství Kolby a Reisten.

V roce 2009 stál Tkáč i u zrodu EPH, který je energetickou páteří obou zemí a jednou z největších energetických skupin v Evropě. Do roku 2016 byl Tkáč akcionářem EPH, když drželi spolu s Křetínským rovným dílem dvě třetiny hlasovacích práv. V říjnu 2016 EPH oznámil, že majoritním vlastníkem se stane Křetínský a Tkáč a investoři spojení s J&T holding opustí.

V prosinci 2020 Tkáč oznámil, že se do struktury EPH vrátil, s podílem 44 procent minus jednu akcii holdingu. Část svých akcií, zhruba 10 procent, později vložil do fondu J&T Investments, který založila investiční společnost skupiny J&T v roce 2020.

Vloni na podzim Tkáč podle magazínu Forbes osobně inicioval vznik a sepsal strategii nového fondu s názvem Arch. Do něj by měly hlavní postavy firmy J&T vložit většinu svého majetku, tedy miliardy eur, aby s klienty, jimž se starají o peníze, byly doslova na jedné lodi a zároveň s nimi majetkově vstupovaly do dalších investic.

Společné investiční výpady na veřejných trzích, především na západě, pak tandem Křetínský a Tkáč podniká skrze entitu Vesa Equity Investment, kde Křetínský podle Forbesu vymýšlí investiční příležitosti a Patrik Tkáč poskytuje kapitál. Společně takto investovali například do již zmíněného amerického Foot Lockeru, na němž jen za loňský listopad vydělali stovky milionů korun, do britské pošty Royal Mail či řetězce Sainsbury’s.

Přes firmu Czech Media Invest, která je jediným akcionářem Czech News Center, má Tkáč také podíly v médiích od českého Blesku po francouzský Le Monde. Zásadní stopu má Tkáč a jeho skupina i v Tatrách a Krkonoších, rozvíjí tam už několik let lyžařské areály a investují stovky milionů a miliardy korun. Zároveň díky své manželce Ivetě Tkáč investuje do taneční školy v Bratislavě. Aktivní je také v dobročinné sféře v Nadaci J&T nebo Nadaci Sirius, zaměřené na pomoc ohroženým dětem.

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Bratislavě Patrik Tkáč zkoušel podnikat už začátkem 90. let. První větší peníze vydělal za kuponové privatizace, kdy se svým společníkem Ivanem Jakabovičem skupovali kuponové knížky. Při budování skupiny J&T podle médií postupovali tvrdě. „V tažení za ziskem využívali Tkáč a Jakabovič vše, co nebylo zakázáno, ať už šlo o spekulativní obchody s akciemi, nebo vytěsňování drobných akcionářů,“ napsaly před časem HN.

Otec Patrika Tkáče Jozef v 80. letech působil ve Státní bance československé a po rozdělení federace stanul v čele státem kontrolované Investiční a rozvojové banky (IRB). Právě ta poskytla J&T v začátcích několik důležitých úvěrů. Jozef Tkáč později přešel k synovi.

Patrik Tkáč je ženatý, s manželkou Ivetou mají dvě děti. Vloni v říjnu ho srazilo auto, když jel na kole nedaleko Bratislavy na rakouském území. Miliardář naštěstí vyvázl jen s modřinami a oděrkami. A podle informací serveru Seznam Zprávy si Tkáč také v roce 2020 zahrál v upoutávce na nový komediální seriál TV JOJ s názvem Uhorčík. Zvoláním „Pusť ho, nemá nič, toho poznám. Bol to tkáč, mám od něj krásný gobelín,“ ochrání hlavní postava seriálu Uhorčík Patrika Tkáče před přepadením zbojníků, které se odehrává před sídlem Tkáčovy J&T Banky v Bratislavě. Před kameru se Tkáč vrátil po 12 letech, v roce 2008 si zahrál malou epizodní roli v seriálu Panelák.